Bezirksliga 4 live: So läuft der Sonntag

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Blau-Weiß Dingden II gewinnt nach Rückstand gegen den TuS Stenern, der TSV Weeze holt ein Remis beim Hamminkelner SV.
Das Wochenende: Der SV Rindern sorgt für ein starkes Comeback gegen die SGE Bedburg-Hau, während Alemannia Pfalzdorf gegen Viktoria Goch II früh alles klarmacht. Besonders im Tabellenkeller verschärft sich die Lage weiter.
Der SV Blau-Weiß Dingden II musste gegen den TuS Stenern zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem David Heveling die Gäste früh in Führung gebracht hatte (13.). Stenern hielt die Partie lange offen, ehe Dingden im zweiten Durchgang zunehmend Zugriff bekam und sich für den Aufwand belohnte. Zunächst glich Alexander Sack aus (52.), ehe die Partie in der Schlussphase kippte: Jonah Koopmann brachte die Gastgeber spät in Führung (86.), und Felix Leyking machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Durch den Sieg verbessert sich Dingden II auf Rang sieben und verschafft sich Luft nach unten, während der TuS Stenern im Tabellenkeller bleibt und weiter um den Klassenerhalt bangen muss.
Zwischen dem Hamminkelner SV und dem TSV Weeze entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften immer wieder Antworten fanden. Nick-Constantin Otto brachte Hamminkeln früh in Führung (10.), doch Julian Kühn glich für Weeze aus (24.). Auch in der Schlussphase blieb die Begegnung offen: Tom Wirtz traf zunächst zur erneuten Führung für den Hamminkelner SV (81.), ehe Maik van Teeffelen nur wenige Minuten später den Ausgleich erzielte (84.). Beide Teams nehmen damit einen Punkt mit, der sie im engen Tabellenmittelfeld hält. Während Hamminkeln mit nun 41 Punkten den Anschluss nach oben nicht entscheidend verkürzen kann, bestätigt der TSV Weeze seine stabile Phase und bleibt auf Tuchfühlung zu den oberen Tabellenrängen.
Der SV Rindern zeigte gegen die SGE Bedburg-Hau eine bemerkenswerte Moral und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand in einen klaren Sieg. Zunächst sah alles nach einem Auswärtserfolg aus, denn Falko Kersten (41.) und Tim Helmus (44.) brachten Bedburg-Hau kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch komplett: Mika Winkler leitete die Aufholjagd ein (50.), ehe Peter Mayr per Foulelfmeter ausglich (65.). In der Schlussphase übernahm Rindern endgültig die Kontrolle: Piet Kramer (79.), Florian Engelen (84.) und Leon Naß (89.) sorgten für einen deutlichen Endstand. Durch den Sieg verbessert sich Rindern auf 49 Punkte und festigt Rang fünf, während die SGE trotz guter erster Halbzeit im Tabellenkeller verharrt und im Kampf um Rang 15 weiter unter Druck steht.
Alemannia Pfalzdorf legte gegen Viktoria Goch II einen Blitzstart hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Dominik Saat (10.) und Jamie Caspers (11.) sorgten innerhalb weniger Minuten für eine komfortable Führung, die den Gästen früh den Rhythmus nahm.
Im weiteren Verlauf kontrollierte Pfalzdorf die Partie und ließ kaum Chancen zu, ehe Nick Helmus in der 71. Minute den Schlusspunkt setzte. Durch den klaren Heimsieg klettert Pfalzdorf auf 36 Punkte und verschafft sich im unteren Tabellenbereich etwas Luft. Viktoria Goch II hingegen bleibt tief im Tabellenkeller stecken und benötigt in den verbleibenden Spielen dringend Punkte, um den Anschluss an den Relegationsrang nicht endgültig zu verlieren.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - VfL Rhede
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - SV Haldern
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen
So., 10.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV
32. Spieltag
Mi., 13.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SGE Bedburg-Hau
So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern
So., 17.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfL Rhede
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Xanten
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld