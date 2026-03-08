Bezirksliga 4 live: So läuft der Sonntag!

George Michael Wiedemann (r.) traf für Veen. – Foto: Pascal Derks

In der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, haben die Sportfreunde Broekhuysen und der TuS Xanten am Mittwoch in ihren Nachholspielen gepunktet - mit unterschiedlichen Auswirkungen. Der 22. Spieltag startet am Freitag mit dem Heimspiel des SV Rindern gegen Borussia Veen.

_______________

Nachholspiele: Stenern und Xanten punkten

Die Sportfreunde Broekhuysen verpassten den Sprung auf Platz eins, weil sie beim TuS Stenern nicht über ein 1:1 hinauskamen. Die Führung von Maurice Horster (28.) glich Kulibay Serbes in der 69. Minute aus - Schützenhilfe für den Kreis-Rivalen VfL Rhede also, denn der Tabellenführer bleibt die Nummer eins der Liga, die SFB hätten siegen müssen. Stenern nimmt den Punkt im Abstiegskampf zudem gern mit.

Der große Verlierer war am Mittwoch gar nicht im Einsatz. Zwar verlor Westfalia Anholt nach Führung beim TuS Xanten noch klar mit 1:4, aber rein sportlich wird es für den SV Haldern nun sehr schwierig, die Klasse zu halten. Das Schlusslicht hat nach dem Xantener Erfolg sechs Punkte Rückstand auf Rang 17, sieben fehlen auf das rettende Ufer. Die Lücke zum Rest der Liga ist also gewachsen. Xanten stellt den direkten Kontakt wieder her, und generell bleibt das Rennen ein wildes: Zwischen dem ersten Abstiegsplatz und Rang sechs liegen nur sechs Punkte.

____

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf

So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt

So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden

So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern

So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten

So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede

So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV

So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze

So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern