Bezirksliga 4 live: So läuft der Sonntag!

Borussia Veen kann ihre starke Form beim SV Haldern eindrucksvoll bestätigen. Beim Kellerkind führte der Klub aus dem Fußballkreis Moers mit 2:0 und 5:1, ehe Halderns Philip Adamczyk den 2:5-Endstand in der Nachspielzeit markierte. Entscheidend für den Sieg war der Doppelschlag nach der Pause, als Felix Terlinden (55.) und Matchwinner Jan Büren, der doppelt traf, die Führung ausbauten (61. & 71.). Veen pirscht sich allmählich an die vorderen Plätze heran, während Haldern weiter auf einem Abstiegsplatz bleibt. SV Haldern – Borussia Veen 2:5

SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Robin Gissing, Anton Alfred Buhl (70. Phillip Adamczyk), Hendrik Middendorf (12. Phil Winzer) (88. Elias Krüger), Milot Seesing (75. Damian Hogendoorn), Hendrik Heynen, Yannik Duesing (88. Patrick Hildenhagen), Jan Middendorf, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing

Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (65. Philipp van Huet), Ken Klemmer, Tim Pastoors (65. Marc Balonier), Martin Willemsen, Leon van Bonn, Jan Büren (82. Noah Langert), Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Felix Terlinden (85. Simon Staymann), George Michael Wiedemann (75. Linus van Treek) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 George Michael Wiedemann (2.), 0:2 Christian Quernhorst (4.), 1:2 Veit Boßmann (17.), 1:3 Felix Terlinden (55.), 1:4 Jan Büren (61.), 1:5 Jan Büren (71.), 2:5 Phillip Adamczyk (90.)



Bei Blau-Weiß Dingden II keimte nach dem Anschlusstreffer von Timo Holtkamp noch die Hoffnung auf, die Niederlage gegen die DJK Twisteden zu verhindern. Trotz der Bemühungen der Oberliga-Reserve stach Torben Schellenberg die Platzelf aus und sicherte Twisteden vorerst Rang vier (86.). Dingden II bleibt knapp vor der Abstiegszone. SV Blau-Weiß Dingden II – DJK Twisteden 1:3

SV Blau-Weiß Dingden II: Niklas Schmitz, Markus van Stegen (64. Phil Hülzevoort), Memetsah Cakar (86. Sebastian Klein Schmeink), Yannik Hundt, Marco Harbring, Tobias Görkes, Mathis Schluse (83. Marek Pols), Jonah Koopmann, Alexander Sack, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija

DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Steffen Douteil, Alexander Rasch, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz, Fabian Rasch, Alexander Swaghoven - Trainer: Marcel te Nyenhuis

Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Alexander Swaghoven (32.), 0:2 Niklas Heußen (63.), 1:2 Timo Holtkamp (70.), 1:3 Torben Schellenberg (86.)

Der SV Rindern verpasste gegen die Sportfreunde Broekhuysen einen möglichen Heimsieg in der Schlussphase. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Sven van Bühren in der 55. Minute in Führung. Nur wenige Minuten später drehten die Hausherren das Spiel: Mika Winkler verwandelte einen Strafstoß sicher (61.), ehe Maximilian Janssen kurz darauf zum 2:1 traf. Doch trotz Unterzahl – Dennis Belzek sah in der 66. Minute Gelb-Rot – gaben die Gäste nicht auf. Zunächst glich Luca Schmermas ebenfalls per Elfmeter aus (86.), bevor Tom Beterams tief in der Nachspielzeit (90.+7) den umjubelten Siegtreffer erzielte, Broekhuysen erlöste und auf Platz zwei schoss. Rindern bleibt einen Zähler vor der Abstiegszone. SV Rindern – Sportfreunde Broekhuysen 2:3

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Luca Alexander Polders (90. Finn Tiemer), Cem Artas, Leon Naß, Björn Gatermann, Christian Ploenes, Marten Albrecht, Piet Kramer (78. Florian Engelen), Mohamad Al Ahmad, Lukas Müller (28. Maximilian Janssen) - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens

Sportfreunde Broekhuysen: Dominik Klein, Leon Peun, Nils Lachmann, Dennis Belzek, Stan Hesen (69. Hendrik Hünnekens), Philipp Joseph Brock (77. Noah Christian Thier), Sores Civan Agirman (69. Luca Schmermas), Sven van Bühren, Maurice Horster (77. Tom Beterams), Nick Maurice Ernst (69. Jan Teegelbeckers), Nils Hannaleck - Trainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Sven van Bühren (55.), 1:1 Mika Winkler (61. Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Janssen (66.), 2:2 Luca Schmermas (86. Foulelfmeter), 2:3 Tom Beterams (90.+7)

Gelb-Rot: Dennis Belzek (66./Sportfreunde Broekhuysen/)

9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern

So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze

So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV

So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV



10. Spieltag

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen

Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern

Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten

So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II

So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden