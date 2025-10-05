Bezirksliga 4 live: So läuft der Sonntag!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Unter Flutlicht entwickelten sich am Mittwoch und Donnerstag spannende Duelle, die Borussia Veen, die DJK Twisteden und die Sportfreunde Broekhuysen gewannen. So läuft Spieltag 8.
SV Haldern – Borussia Veen 2:5
SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Robin Gissing, Anton Alfred Buhl (70. Phillip Adamczyk), Hendrik Middendorf (12. Phil Winzer) (88. Elias Krüger), Milot Seesing (75. Damian Hogendoorn), Hendrik Heynen, Yannik Duesing (88. Patrick Hildenhagen), Jan Middendorf, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (65. Philipp van Huet), Ken Klemmer, Tim Pastoors (65. Marc Balonier), Martin Willemsen, Leon van Bonn, Jan Büren (82. Noah Langert), Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Felix Terlinden (85. Simon Staymann), George Michael Wiedemann (75. Linus van Treek) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 George Michael Wiedemann (2.), 0:2 Christian Quernhorst (4.), 1:2 Veit Boßmann (17.), 1:3 Felix Terlinden (55.), 1:4 Jan Büren (61.), 1:5 Jan Büren (71.), 2:5 Phillip Adamczyk (90.)
SV Blau-Weiß Dingden II – DJK Twisteden 1:3
SV Blau-Weiß Dingden II: Niklas Schmitz, Markus van Stegen (64. Phil Hülzevoort), Memetsah Cakar (86. Sebastian Klein Schmeink), Yannik Hundt, Marco Harbring, Tobias Görkes, Mathis Schluse (83. Marek Pols), Jonah Koopmann, Alexander Sack, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Steffen Douteil, Alexander Rasch, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz, Fabian Rasch, Alexander Swaghoven - Trainer: Marcel te Nyenhuis
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Alexander Swaghoven (32.), 0:2 Niklas Heußen (63.), 1:2 Timo Holtkamp (70.), 1:3 Torben Schellenberg (86.)
Der SV Rindern verpasste gegen die Sportfreunde Broekhuysen einen möglichen Heimsieg in der Schlussphase. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Sven van Bühren in der 55. Minute in Führung. Nur wenige Minuten später drehten die Hausherren das Spiel: Mika Winkler verwandelte einen Strafstoß sicher (61.), ehe Maximilian Janssen kurz darauf zum 2:1 traf. Doch trotz Unterzahl – Dennis Belzek sah in der 66. Minute Gelb-Rot – gaben die Gäste nicht auf. Zunächst glich Luca Schmermas ebenfalls per Elfmeter aus (86.), bevor Tom Beterams tief in der Nachspielzeit (90.+7) den umjubelten Siegtreffer erzielte, Broekhuysen erlöste und auf Platz zwei schoss. Rindern bleibt einen Zähler vor der Abstiegszone.
SV Rindern – Sportfreunde Broekhuysen 2:3
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Luca Alexander Polders (90. Finn Tiemer), Cem Artas, Leon Naß, Björn Gatermann, Christian Ploenes, Marten Albrecht, Piet Kramer (78. Florian Engelen), Mohamad Al Ahmad, Lukas Müller (28. Maximilian Janssen) - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Sportfreunde Broekhuysen: Dominik Klein, Leon Peun, Nils Lachmann, Dennis Belzek, Stan Hesen (69. Hendrik Hünnekens), Philipp Joseph Brock (77. Noah Christian Thier), Sores Civan Agirman (69. Luca Schmermas), Sven van Bühren, Maurice Horster (77. Tom Beterams), Nick Maurice Ernst (69. Jan Teegelbeckers), Nils Hannaleck - Trainer: Sebastian Clarke
Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Sven van Bühren (55.), 1:1 Mika Winkler (61. Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Janssen (66.), 2:2 Luca Schmermas (86. Foulelfmeter), 2:3 Tom Beterams (90.+7)
Gelb-Rot: Dennis Belzek (66./Sportfreunde Broekhuysen/)
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden