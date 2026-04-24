Bezirksliga 4 live: So läuft der Freitagabend

Spieltag 29 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Im Abstiegskampf benötigt Viktoria Goch II am Freitagabend drei Punkte gegen den Kevelaerer SV, um Boden gutzumachen. Am Samstag möchte der TSV Weeze zum Stolperstein des VfL Rhede werden. Nur mit Unterstützung können die Sportfreunde Broekhuysen nochmal an den Spitzenreiter heranrücken.
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - VfL Rhede
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - SV Haldern
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen
So., 10.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV