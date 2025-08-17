Bezirksliga 4 live: So läuft der 1. Spieltag

Bezirksliga Niederrhein 4: Aufsteiger Viktoria Goch II darf die Saison am Freitag eröffnen. Gegen den SV Rindern stehen die stark eingeschätzten Gäste im Blickpunkt. Das gilt am Sonntag auch für die Sportfreunde Broekhuysen, die den TuS Stenern empfangen. Absteiger Sportfreunde Lowick erwartet den Hamminkelner SV.
"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Haldern
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt
So., 24.08.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Viktoria Goch II
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern