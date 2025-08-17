 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Wer ist Landesliga-Kandidat Nummer 1?
Wer ist Landesliga-Kandidat Nummer 1? – Foto: Jette Oster

Bezirksliga 4 live: So läuft der 1. Spieltag

Bezirksliga Niederrhein 4: Aufsteiger Viktoria Goch II darf die Saison am Freitag eröffnen.

Bezirksliga Niederrhein 4: Aufsteiger Viktoria Goch II darf die Saison am Freitag eröffnen. Gegen den SV Rindern stehen die stark eingeschätzten Gäste im Blickpunkt. Das gilt am Sonntag auch für die Sportfreunde Broekhuysen, die den TuS Stenern empfangen. Absteiger Sportfreunde Lowick erwartet den Hamminkelner SV.

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
1
1
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:00live

____

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Haldern
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt
So., 24.08.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Viktoria Goch II

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

