Bezirksliga 4 live: So läuft das Rennen um den Klassenerhalt - Ticker!

Westfalia-Coach David Kraft. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Zum Auftakt des 34. Spieltags der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, haben der SV Rindern und der TSV Weeze für Spektakel gesorgt. Während Rindern den Hamminkelner SV mit 6:2 bezwang, setzte sich Weeze in einem wilden Schlagabtausch beim bereits abgestiegenen SV Haldern mit 6:3 durch.

Noch vor der Pause sorgten Gorthmanns (36.) und Kühn (42.) für eine Zwei-Tore-Führung der Gäste, doch Linus Meier verkürzte in der Nachspielzeit auf 3:4. Nach dem Seitenwechsel machte Weeze schließlich alles klar. Kühn schnürte mit seinem dritten Treffer des Tages den Dreierpack (53.), ehe Joker Eron Kashtanjeva zum 6:3-Endstand traf (64.).

Der bereits abgestiegene SV Haldern verabschiedete sich trotz einer engagierten Leistung mit einer weiteren Niederlage aus seinem letzten Heimspiel. Gegen den TSV Weeze entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit insgesamt neun Treffern. Die Gäste gingen durch Yannick Gorthmanns früh in Führung (14.), doch Karl Isling antwortete nur zwei Minuten später zum 1:1. Anschließend legte Weeze mehrfach vor: Julian Kühn traf zum 2:1 (22.), ehe Veit Boßmann erneut ausglich (31.).

Für den TSV bedeutet der Sieg den Sprung auf 48 Punkte und Rang sechs. Damit haben die Gäste die Chance, die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen. Haldern bleibt trotz der achtbaren Offensivleistung bei 29 Punkten und steht bereits als Absteiger fest.

Der SV Rindern hat sich mit einer beeindruckenden Offensivleistung den fünften Tabellenplatz gesichert. Gegen den Hamminkelner SV lagen die Gastgeber bereits zur Pause komfortabel vorne und bauten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel konsequent aus. Mann des Tages war Mika Winkler, der mit seinen Treffern in der 21. und 36. Minute die Weichen früh auf Sieg stellte. Nach Wiederbeginn erhöhte zunächst Philipp Roosen auf 3:0 (49.), ehe Maximilian Janssen mit dem 4:0 (53.) die Vorentscheidung besorgte. Zwar verkürzte Lars Ortius für die Gäste (66.), doch Rindern antwortete sofort. Janssen traf erneut zum 5:1 (68.), nur eine Minute später erhöhte Mohamad Al Ahmad sogar auf 6:1 (69.). Der Treffer von Gianluca Klein zum 6:2-Endstand (71.) hatte lediglich statistischen Wert. Durch den Erfolg verbessert sich Rindern auf 52 Punkte und festigt Rang fünf. Der Hamminkelner SV bleibt bei 47 Zählern auf Platz sieben und kann am letzten Spieltag nur noch begrenzt Einfluss auf seine Endplatzierung nehmen.

Spieltext SF Lowick - VfL Rhede

Spieltext BW Dingden II - Kevelaer

Spieltext Veen - SGE B.-Hau zg.

Heute, 15:30 Uhr DJK Twisteden Twisteden TuS Xanten TuS Xanten 15:30 PUSH

Spieltext Twisteden - TuS Xanten

Heute, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf TuS Stenern TuS Stenern 15:30 live PUSH

Spieltext Pfalzdorf - TuS Stenern

Spieltext Broekhuysen - SV Friedrich

Spieltext Vikt. Goch II - Anholt

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II 5:0

So., 31.05.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau zg. - SV Haldern 2:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen 1:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden 1:3

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen 1:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II 2:2

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern 5:0

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf 5:1

So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick 3:1



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV

So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau zg.

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten

So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt