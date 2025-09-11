 2025-09-10T07:23:22.987Z

Viktoria Goch II träumt vom ersten Sieg.
Viktoria Goch II träumt vom ersten Sieg. – Foto: Susanne Schmidt

Bezirksliga 4 live: Schwierige Aufgaben für Pfalzdorf, Goch II & KSV

Bezirksliga Niederrhein 4: Die Kellerkinder Alemannia Pfalzdorf, Viktoria Goch II und Kevelaerer SV treffen am Freitag auf Teams, die (teils) deutlich besser gestartet sind

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf trifft auf Tabellenführer VfL Rhede, der Kevelaerer SV gastiert beim Zweiten Sportfreunde Broekhuysen und Viktoria Goch II ist Gastgeber von Blau-Weiß Dingden II - für die Kellerkinder könnte es am Freitagabend deutlich einfachere Aufgaben geben.

Morgen, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
19:30live
Spieltext Vikt. Goch II - BW Dingden II

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
19:30
Spieltext Broekhuysen - Kevelaer

Morgen, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
19:30live
Spieltext Pfalzdorf - VfL Rhede

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
20:00live
Spieltext Twisteden - Hamminkeln

Morgen, 20:00 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
20:00
Spieltext SV Friedrich - SGE B.-Hau

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live
Spieltext Veen - SV Rindern

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Spieltext SV Haldern - SF Lowick

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30live
Spieltext TuS Stenern - TuS Xanten

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00live
Spieltext Anholt - TSV Weeze

____

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV
So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau
So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 28.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

