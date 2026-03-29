 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Bezirksliga 4 live: Rhede winkt Platz eins, Spannung im Keller

Bezirksliga 4: Sportfreunde Broekhuysen verspielen 4:2-Führung gegen SV Rindern, VfL Rhede kann wieder Tabellenführer werden. SGE Bedburg-Hau gewinnt Kellerduell bei Viktoria Goch II, Westfalia Anholt verpasst Sieg gegen Hamminkeln.

von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Spieltag 25!
Spieltag 25! – Foto: Arno Wirths

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Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 25 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Das Titelrennen nimmt eine neue Wendung: Sportfreunde Broekhuysen geben einen Comeback-Sieg gegen den SV Rindern aus der Hand. Dahinter punktet SGE Bedburg-Hau im Keller, während Westfalia Anholt wichtige Zähler liegen lässt.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

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Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
2
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Abpfiff
+Video

Im Duell zweier Aufsteiger ließ Westfalia Anholt wichtige Punkte liegen. Nach der frühen Führung für den Hamminkelner SV durch Jan Nepicks (12.) drehte Anholt die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Til Spiegelhoff (20., 42.). Doch nach dem Seitenwechsel gelang Hamminkeln der Ausgleich: Felix Becker traf zum 2:2 (56.). Anholt bleibt damit im unteren Tabellenbereich und verpasst es, sich entscheidend abzusetzen, während Hamminkeln mit nun 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht.

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
1
2
Abpfiff

Für Viktoria Goch II war das direkte Duell gegen die SGE Bedburg-Hau von großer Bedeutung, aber es ging verloren. Die Gäste legten früh den Grundstein, als Pascal Puff (25.) und Fabian Berntsen (30.) innerhalb weniger Minuten trafen. Zwar verkürzte Lars Johnson im zweiten Durchgang (68.), doch mehr gelang den Hausherren nicht. Bedburg-Hau verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller und steht nun bei 31 Punkten, während Goch II weiter auf Rang 17 bleibt und die Chance verpasst, den direkten Konkurrenten unten festzusetzen.

Fr., 27.03.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
4
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Abpfiff

Die Sportfreunde Broekhuysen haben im Titelrennen einen empfindlichen Rückschlag erlitten, nachdem sie gegen den SV Rindern eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit brachten. Dabei begann die Partie bereits turbulent: Mika Winkler brachte Rindern früh in Führung (12.), ehe Nick Maurice Ernst ausglich (25.). Kurz vor der Pause stellte erneut Winkler auf 2:1 (45.+1), doch direkt nach Wiederanpfiff traf Noah Christian Thier zum 2:2 (46.).

In der Folge schien Broekhuysen das Spiel zu entscheiden, als Nils Lachmann mit einem Doppelpack (50., 55.) auf 4:2 stellte. Doch Rindern blieb im Spiel: Maximilian Janssen verkürzte per Foulelfmeter (64.) und glich in der Schlussphase ebenfalls vom Punkt aus (89.). Damit verpasst Broekhuysen den Ausbau der Tabellenführung und steht nun bei 53 Punkten – der VfL Rhede kann mit einem Sieg vorbeiziehen.

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
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VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:30live
Spieltext SV Friedrich - VfL Rhede

Heute, 15:00 Uhr
TuS Stenern
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Kevelaerer SV
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15:00
Spieltext TuS Stenern - Kevelaer

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
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TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00live
Spieltext TuS Xanten - TSV Weeze

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:00live
Spieltext Veen - SV Haldern

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
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SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30
Spieltext Twisteden - BW Dingden II

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:30
Spieltext Pfalzdorf - SF Lowick

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TSV Weeze
So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Rhede
So., 12.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV
So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Haldern
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern

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