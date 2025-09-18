Bezirksliga 4 live: Pfalzdorf braucht Sieg, Rindern erwartet Twisteden

Bezirksliga Niederrhein 4: Alemannia Pfalzdorf gastiert am Freitag beim Aufsteiger Hamminkelner SV, der SV Rindern empfängt parallel die DJK Twisteden. Außerdem am 6. Spieltag: das Topspiel zwischen VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen.
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV
So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV
8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern