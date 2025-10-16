Bezirksliga 4 live: Nach Broekhuysen patzt auch Stenern

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während es bei Sportfreunde Lowick gegen Westfalia Anholt keinen Sieger gibt, jubelt Alemannia Pfalzdorf beim SV Haldern. Gepatzt haben die Sportfreunde Broekhuysen bei Blau-Weiß Dingden II. So läuft der 10. Spieltag:
Trotz einer engagierten Aufholjagd blieb der SV Haldern gegen Alemannia Pfalzdorf ohne Punktgewinn. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Dominik van Baal, Luca Stratemann und Christian Emmers sorgten bis zur 53. Minute für eine scheinbar sichere 3:0-Führung. Doch Haldern steckte nicht auf – Matthias Bauhaus verkürzte per Kopf (75.), ehe Jan Middendorf in der Nachspielzeit nochmals traf. Pfalzdorf distanziert die direkte Abstiegszone erstmal auf sieben Punkte und darf durchatmen, während Haldern am die rote Laterne droht.
Während die erste Mannschaft von Blau-Weiß Dingden im Niederrheinpokal am FC Büderich scheiterte, lief es für die Zweite deutlich besser: Die Reserve von Blau-Weiß Dingden setzte sich gegen die Sportfreunde Broekhuysen durch. Schon früh stellte Tim Harbring mit seinem Treffer in der 12. Minute die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marco Harbring auf 2:0 (56.). Zwar vergab Philipp Arnold in der 75. Minute per Strafstoß die Chance auf das 3:0, doch das änderte am Ausgang nichts. Für Broekhuysen ist Niederlage gegen den bisherigen Relegationsplatz-Inhaber ein Rückschlag. So kann Tabellenführer Rhede wieder auf acht Punkte davonziehen.
Ein spätes Tor rettete den Sportfreunden Lowick
vor heimischer Kulisse einen Punkt gegen Westfalia Anholt
. Die Gäste gingen nach 34 Minuten durch Til Spiegelhoff
in Führung und verteidigten diese Führung mit großem Einsatz bis tief in die Nachspielzeit. Doch in der vierten Minute der Overtime traf Joker Kilian Jansen
zum umjubelten 1:1-Endstand. Anholt hat nun zehn Punkte, Lowick gehört zum Verfolgerfeld im Rennen um Platz zwei.
In der vergangenen Woche bezwang der TuS Stenern
als bislang einzige Mannschaft den Tabellenführer VfL Rhede
- ein toller Erfolg, der am Wochenende seine Wirkung schon wieder verloren haben könnte. Nach Broekhuysen hat nämlich auch Stenern gepatzt, am Donnerstag gab es eine 1:2-Pleite beim Hamminkelner SV
. Kevin Beverungen
schoss den Endstand für den Aufsteiger unmittelbar vor dem Pausenpfiff, der HSV klettert in das Mittelfeld. Rhede kann nach den Patzern der Verfolger wieder auf acht Punkte davonziehen.
Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
So., 19.10.2025, 13:30 Uhr
So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Das sind die nächsten Spieltage
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden
So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern
So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II
So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze
So., 02.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern