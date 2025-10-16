Bezirksliga 4 live: Nach Broekhuysen patzt auch Stenern

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während es bei Sportfreunde Lowick gegen Westfalia Anholt keinen Sieger gibt, jubelt Alemannia Pfalzdorf beim SV Haldern. Gepatzt haben die Sportfreunde Broekhuysen bei Blau-Weiß Dingden II. So läuft der 10. Spieltag:

Trotz einer engagierten Aufholjagd blieb der SV Haldern gegen Alemannia Pfalzdorf ohne Punktgewinn. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Dominik van Baal, Luca Stratemann und Christian Emmers sorgten bis zur 53. Minute für eine scheinbar sichere 3:0-Führung. Doch Haldern steckte nicht auf – Matthias Bauhaus verkürzte per Kopf (75.), ehe Jan Middendorf in der Nachspielzeit nochmals traf. Pfalzdorf distanziert die direkte Abstiegszone erstmal auf sieben Punkte und darf durchatmen, während Haldern am die rote Laterne droht.

Während die erste Mannschaft von Blau-Weiß Dingden im Niederrheinpokal am FC Büderich scheiterte, lief es für die Zweite deutlich besser: Die Reserve von Blau-Weiß Dingden setzte sich gegen die Sportfreunde Broekhuysen durch. Schon früh stellte Tim Harbring mit seinem Treffer in der 12. Minute die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marco Harbring auf 2:0 (56.). Zwar vergab Philipp Arnold in der 75. Minute per Strafstoß die Chance auf das 3:0, doch das änderte am Ausgang nichts. Für Broekhuysen ist Niederlage gegen den bisherigen Relegationsplatz-Inhaber ein Rückschlag. So kann Tabellenführer Rhede wieder auf acht Punkte davonziehen.

Ein spätes Tor rettete den Sportfreunden Lowick vor heimischer Kulisse einen Punkt gegen Westfalia Anholt. Die Gäste gingen nach 34 Minuten durch Til Spiegelhoff in Führung und verteidigten diese Führung mit großem Einsatz bis tief in die Nachspielzeit. Doch in der vierten Minute der Overtime traf Joker Kilian Jansen zum umjubelten 1:1-Endstand. Anholt hat nun zehn Punkte, Lowick gehört zum Verfolgerfeld im Rennen um Platz zwei.

In der vergangenen Woche bezwang der TuS Stenern als bislang einzige Mannschaft den Tabellenführer VfL Rhede - ein toller Erfolg, der am Wochenende seine Wirkung schon wieder verloren haben könnte. Nach Broekhuysen hat nämlich auch Stenern gepatzt, am Donnerstag gab es eine 1:2-Pleite beim Hamminkelner SV. Kevin Beverungen schoss den Endstand für den Aufsteiger unmittelbar vor dem Pausenpfiff, der HSV klettert in das Mittelfeld. Rhede kann nach den Patzern der Verfolger wieder auf acht Punkte davonziehen.

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede TuS Xanten TuS Xanten 16:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr Borussia Veen Veen DJK Twisteden Twisteden 15:00

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern

So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden

So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern

So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede

So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV

So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen

So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick



12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II

So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze

So., 02.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt

So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern