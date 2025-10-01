 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Jan Büren (l.) und Torben Schellenberg.
Jan Büren (l.) und Torben Schellenberg.

Bezirksliga 4 live: Jan Büren & Torben Schellenberg sichern Siege

Bezirksliga Niederrhein 4: Borussia Veen und die DJK Twisteden können sich auf ihr torgefährliches Personal verlassen.

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Schon am Mittwoch geht es los - Borussia Veen zum Kellerduell beim SV Haldern, die DJK Twisteden muss zu Blau-Weiß Dingden II. So läuft Spieltag 8!

Gestern, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
5
Abpfiff
Borussia Veen kann ihre starke Form beim SV Haldern eindrucksvoll bestätigen. Beim Kellerkind führte der Klub aus dem Fußballkreis Moers mit 2:0 und 5:1, ehe Halderns Philip Adamczyk den 2:5-Endstand in der Nachspielzeit markierte. Entscheidend für den Sieg war der Doppelschlag nach der Pause, als Felix Terlinden (55.) und Matchwinner Jan Büren, der doppelt traf, die Führung ausbauten (61. & 71.). Veen pirscht sich allmählich an die vorderen Plätze heran, während Haldern weiter auf einem Abstiegsplatz bleibt.

SV Haldern – Borussia Veen 2:5
SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Robin Gissing, Anton Alfred Buhl (70. Phillip Adamczyk), Hendrik Middendorf (12. Phil Winzer) (88. Elias Krüger), Milot Seesing (75. Damian Hogendoorn), Hendrik Heynen, Yannik Duesing (88. Patrick Hildenhagen), Jan Middendorf, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (65. Philipp van Huet), Ken Klemmer, Tim Pastoors (65. Marc Balonier), Martin Willemsen, Leon van Bonn, Jan Büren (82. Noah Langert), Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Felix Terlinden (85. Simon Staymann), George Michael Wiedemann (75. Linus van Treek) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 George Michael Wiedemann (2.), 0:2 Christian Quernhorst (4.), 1:2 Veit Boßmann (17.), 1:3 Felix Terlinden (55.), 1:4 Jan Büren (61.), 1:5 Jan Büren (71.), 2:5 Phillip Adamczyk (90.)


Gestern, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
1
3
Abpfiff
Bei Blau-Weiß Dingden II keimte nach dem Anschlusstreffer von Timo Holtkamp noch die Hoffnung auf, die Niederlage gegen die DJK Twisteden zu verhindern. Trotz der Bemühungen der Oberliga-Reserve stach Torben Schellenberg die Platzelf aus und sicherte Twisteden vorerst Rang vier (86.). Dingden II bleibt knapp vor der Abstiegszone.

SV Blau-Weiß Dingden II – DJK Twisteden 1:3
SV Blau-Weiß Dingden II: Niklas Schmitz, Markus van Stegen (64. Phil Hülzevoort), Memetsah Cakar (86. Sebastian Klein Schmeink), Yannik Hundt, Marco Harbring, Tobias Görkes, Mathis Schluse (83. Marek Pols), Jonah Koopmann, Alexander Sack, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Steffen Douteil, Alexander Rasch, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz, Fabian Rasch, Alexander Swaghoven - Trainer: Marcel te Nyenhuis
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Alexander Swaghoven (32.), 0:2 Niklas Heußen (63.), 1:2 Timo Holtkamp (70.), 1:3 Torben Schellenberg (86.)

Heute, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Spieltext SV Rindern - Broekhuysen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Spieltext VfL Rhede - SV Friedrich

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Spieltext Kevelaer - TuS Stenern

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Spieltext TSV Weeze - TuS Xanten

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Spieltext SGE B.-Hau - Vikt. Goch II

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Spieltext SF Lowick - Pfalzdorf

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Spieltext Hamminkeln - Anholt

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

