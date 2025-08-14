Wer ist Landesliga-Kandidat Nummer 1? – Foto: Jette Oster

Bezirksliga 4 live: Favoritensuche beginnt, Fokus auf Rindern und SFB Bezirksliga Niederrhein 4: Aufsteiger Viktoria Goch II darf die Saison am Freitag eröffnen.

Bezirksliga Niederrhein 4: Aufsteiger Viktoria Goch II darf die Saison am Freitag eröffnen. Gegen den SV Rindern stehen die stark eingeschätzten Gäste im Blickpunkt. Das gilt am Sonntag auch für die Sportfreunde Broekhuysen, die den TuS Stenern empfangen. Absteiger Sportfreunde Lowick erwartet den Hamminkelner SV.