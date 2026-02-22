 2026-02-20T12:29:42.904Z

Bezirksliga 4 live: Ein Ausfall & viele Spiele - die Ticker

Bezirksliga 4: Der SV Rindern empfängt Blau-Weiß Dingden II und kann mit Sportfreunde Broekhuysen gleichziehen. Am Sonntag steht für Aufsteiger Westfalia Anholt das Kellerduell beim TuS Xanten an.

Flutlichtspiel in Rindern.
Flutlichtspiel in Rindern. – Foto: Pascal Derks

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Der SV Rindern empfängt Blau-Weiß Dingden II und kann mit Sportfreunde Broekhuysen gleichziehen. Am Sonntag steht für Aufsteiger Westfalia Anholt das Kellerduell beim TuS Xanten an. Was der Spiel bringt, erfahrt ihr hier.

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
2
2
Abpfiff
Am Freitagabend stand Marlon Irsch mal so richtig für den SV Rindern im Fokus. Der 19-Jährige, der sein erstes Seniorenjahr absolviert, erzielte nach 30 Toren und 23 Vorlagen für den SSV Reichswalde in der A-Jugend endlich seinen ersten Treffer für den SVR - und der war wichtig: Es war nämlich das 2:2 gegen Blau-Weiß Dingden II, im Rennen um Platz zwei eigentlich zu wenig. Dingden II hätte im Abstiegskampf ebenfalls eher den möglichen 2:1-Sieg benötigt. So droht erneut der Tabellenkeller.

SV Rindern – SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Wiktor Romanow, Dano Evrard, Leon Naß (74. Luca Alexander Polders), Björn Gatermann (65. Cem Artas), Christian Ploenes (74. Philipp Roosen), Marten Albrecht, Peter Mayr (65. Finn Tiemer), Mika Winkler, Lukas Müller (74. Marlon Irsch) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort, Memetsah Cakar, Marco Harbring, Jonah Koopmann, Nicolas Clasen (77. Niklas Nienhaus), Alexander Sack, John Gertzen, Fabrice Kempe (68. Tim Harbring), Ibrahim Kouyate (88. Leonardo Moschüring) - Trainer: Dirk Juch
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Mika Winkler (17.), 1:1 Ibrahim Kouyate (32.), 1:2 Fabrice Kempe (59.), 2:2 Marlon Irsch (76.)

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:30live
Spieltext SF Lowick - Vikt. Goch II

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00live
Spieltext SGE B.-Hau - Broekhuysen

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00live
Spieltext TSV Weeze - Pfalzdorf

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
16:00
Spieltext Kevelaer - Twisteden

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00live
Spieltext VfL Rhede - Veen

Heute, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:30
Spieltext TuS Stenern - SV Friedrich

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Abgesagt
Spieltext TuS Xanten - Anholt

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30live
Spieltext Hamminkeln - SV Haldern

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

