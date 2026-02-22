Bezirksliga 4 live: Ein Ausfall - Kantersiege zeichnen sich ab

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Der SV Rindern empfängt Blau-Weiß Dingden II und kann mit Sportfreunde Broekhuysen gleichziehen. Am Sonntag steht für Aufsteiger Westfalia Anholt das Kellerduell beim TuS Xanten an. Was der Spiel bringt, erfahrt ihr hier.
SV Rindern – SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Wiktor Romanow, Dano Evrard, Leon Naß (74. Luca Alexander Polders), Björn Gatermann (65. Cem Artas), Christian Ploenes (74. Philipp Roosen), Marten Albrecht, Peter Mayr (65. Finn Tiemer), Mika Winkler, Lukas Müller (74. Marlon Irsch) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort, Memetsah Cakar, Marco Harbring, Jonah Koopmann, Nicolas Clasen (77. Niklas Nienhaus), Alexander Sack, John Gertzen, Fabrice Kempe (68. Tim Harbring), Ibrahim Kouyate (88. Leonardo Moschüring) - Trainer: Dirk Juch
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Mika Winkler (17.), 1:1 Ibrahim Kouyate (32.), 1:2 Fabrice Kempe (59.), 2:2 Marlon Irsch (76.)
21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen