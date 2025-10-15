 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Wichtiges Spiel für Pfalzdorf.
Wichtiges Spiel für Pfalzdorf. – Foto: Arno Wirths

Bezirksliga 4 live: Drei Spiele am Mittwoch im Ticker

Bezirksliga Niederrhein 4: Gleich drei Duelle finden am Mittwoch statt: SF Lowick gegen Westfalia Anholt, SF Broekhuysen gastieren bei BW Dingden II und der SV Haldern empfängt Alemannia Pfalzdorf.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Gleich drei Duelle finden am Mittwoch statt: SF Lowick gegen Westfalia Anholt, SF Broekhuysen gastieren bei BW Dingden II und der SV Haldern empfängt Alemannia Pfalzdorf. So läuft der 10. Spieltag:

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
20:00
Spieltext SV Haldern - Pfalzdorf

Heute, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
20:00live
Spieltext BW Dingden II - Broekhuysen

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
19:30
Spieltext SF Lowick - Anholt

Morgen, 19:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
19:30live
Spieltext Hamminkeln - TuS Stenern

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
20:00
Spieltext SV Rindern - SV Friedrich

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
16:00live
Spieltext VfL Rhede - TuS Xanten

So., 19.10.2025, 13:30 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
13:30
Spieltext Kevelaer - SGE B.-Hau

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00
Spieltext TSV Weeze - Vikt. Goch II

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live
Spieltext Veen - Twisteden

____

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden
So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern
So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II
So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze
So., 02.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Aufrufe: 015.10.2025, 13:55 Uhr
André NückelAutor