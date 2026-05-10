 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Bezirksliga 4 live: die Ticker und Ergebnisse am Sonntag

Bezirksliga 4: VfL Rhede gewinnt souverän bei Viktoria Goch II und baut die Tabellenführung aus. Im Abstiegskampf überrascht die SGE Bedburg-Hau mit einem klaren Heimsieg gegen Sportfreunde 97/30 Lowick.

von André Nückel · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser
SGE Bedburg-Hau unter Druck.
SGE Bedburg-Hau unter Druck. – Foto: Pascal Derks

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Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während VfL Rhede den nächsten Schritt Richtung Landesliga macht, sendet die bald freiwillig abgestiegene SGE Bedburg-Hau ein deutliches Lebenszeichen. Für Viktoria Goch II wird die Lage im Tabellenkeller derweil immer prekärer.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

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Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
0
3
Abpfiff

Der VfL Rhede erfüllt seine Pflichtaufgabe bei Viktoria Goch II souverän und baut die Tabellenführung weiter aus. Der Spitzenreiter stellte früh die Weichen auf Sieg und ließ den abstiegsbedrohten Gastgebern kaum Luft. Bereits nach 13 Minuten brachte Len Stenneken die Gäste in Führung, ehe Elias Francesco Librandi nur wenig später auf 2:0 erhöhte (25.). Noch vor der Pause fiel bereits die Entscheidung, als Marvin Gisberts ins eigene Tor traf (29.). Rhede kontrollierte die Partie anschließend weitgehend und ließ defensiv kaum etwas zu.

Mit nun 68 Punkten untermauert der VfL seine Ambitionen auf den direkten Aufstieg, während Broekhuysen bereits acht Zähler Rückstand hat. Für Viktoria Goch II spitzt sich die Situation dagegen weiter zu: Der Aufsteiger bleibt mit 29 Punkten auf Rang 17 und braucht im Saisonendspurt dringend weitere Siege, um zumindest noch den Relegationsplatz erreichen zu können.

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
3
0
Abpfiff

Die SGE Bedburg-Hau sorgt trotz des bereits feststehenden Abstiegs - die SGE geht freiwillig runter - noch einmal für ein Ausrufezeichen und bezwingt Sportfreunde 97/30 Lowick überraschend klar mit 3:0. Gegen die Gäste aus Lowick zeigte die SGE eine konzentrierte Leistung und belohnte sich nach torloser erster Halbzeit konsequent.

Den Anfang machte Niclas Pohle, der Bedburg-Hau in der 58. Minute in Führung brachte. In der Schlussphase legten die Gastgeber nach: Fabian Berntsen erhöhte auf 2:0 (75.), ehe Julian Diedenhofen den deutlichen Heimsieg perfekt machte (84.). Durch den Erfolg verbessert sich Bedburg-Hau auf 37 Punkte. Lowick dagegen verpasst es, sich weiter von den gefährdeten Rängen abzusetzen, und bleibt bei 39 Punkten auf Rang zehn.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00
Spieltext Broekhuysen - Pfalzdorf

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live
Spieltext Anholt - Twisteden

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:30
Spieltext SV Friedrich - Veen

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
16:00live
Spieltext Kevelaer - Hamminkeln

Heute, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:00
Spieltext TuS Stenern - SV Haldern

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00
Spieltext TuS Xanten - BW Dingden II

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live
Spieltext TSV Weeze - SV Rindern

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Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
Mi., 13.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Mi., 13.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SGE Bedburg-Hau
So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern
So., 17.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfL Rhede
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Xanten
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld

33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick

34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern

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