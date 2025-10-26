Bezirksliga 4 live: die Spiele im Ticker - so läuft der Sonntag!

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Freitag hofft der SV Rindern auf den dritten Sieg in Folge, doch Gegner ist der Tabellendritte TuS Stenern. Schon länger auf dem Vormarsch ist die SGE Bedburg-Hau, die seit fünf Partien ungeschlagen ist und jetzt auf Tabellenführer VfL Rhede trifft. Neben Stenern hoffen auch die Sportfreunde Broekhuysen, die auf Schlusslicht SV Haldern treffen, auf Schützenhilfe.

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

Spieltext Vikt. Goch II - Twisteden

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen SV Haldern SV Haldern 15:00 PUSH

Spieltext Broekhuysen - SV Haldern

Heute, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf Borussia Veen Veen 15:30 PUSH

Spieltext Pfalzdorf - Veen

Heute, 15:30 Uhr TSV Weeze TSV Weeze Kevelaerer SV Kevelaer 15:30 live PUSH

Spieltext TSV Weeze - Kevelaer

Spieltext SGE B.-Hau - VfL Rhede

Heute, 15:00 Uhr TuS Xanten TuS Xanten Hamminkelner SV Hamminkeln 15:00 live PUSH

Spieltext TuS Xanten - Hamminkeln

Spieltext SV Friedrich - SF Lowick

Spieltext Anholt - BW Dingden II

____

Das sind die nächsten Spieltage

Der SV Rindern bleibt in der Bezirksliga 4 auf Kurs und feierte beim TuS Stenern einen souveränen Auswärtssieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gäste ihre Chancen im zweiten Durchgang konsequent. Marten Albrecht brachte Rindern in der 55. Minute in Führung, ehe Robert Boßmann nach einem Standard auf 2:0 erhöhte (81.). Den Schlusspunkt setzte Mika Winkler kurz vor Ende (88.). Damit hat sich Rindern an Platz zwei herangepirscht.

12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II

So., 02.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau

So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt

So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern



13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV

So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern

So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede