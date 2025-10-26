 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Kann die SGE den Tabellenführer ärgern?
Kann die SGE den Tabellenführer ärgern? – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga 4 live: die Spiele im Ticker - so läuft der Sonntag!

Bezirksliga Niederrhein 4: Der SV Rindern reist mit zwei Siegen im Rücken am Freitag zum TuS Stenern, die SGE Bedburg-Hau ist seit fünf Spielen ungeschlagen empfängt nun Tabellenführer VfL Rhede.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Freitag hofft der SV Rindern auf den dritten Sieg in Folge, doch Gegner ist der Tabellendritte TuS Stenern. Schon länger auf dem Vormarsch ist die SGE Bedburg-Hau, die seit fünf Partien ungeschlagen ist und jetzt auf Tabellenführer VfL Rhede trifft. Neben Stenern hoffen auch die Sportfreunde Broekhuysen, die auf Schlusslicht SV Haldern treffen, auf Schützenhilfe.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
0
3
Abpfiff
Der SV Rindern bleibt in der Bezirksliga 4 auf Kurs und feierte beim TuS Stenern einen souveränen Auswärtssieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gäste ihre Chancen im zweiten Durchgang konsequent. Marten Albrecht brachte Rindern in der 55. Minute in Führung, ehe Robert Boßmann nach einem Standard auf 2:0 erhöhte (81.). Den Schlusspunkt setzte Mika Winkler kurz vor Ende (88.). Damit hat sich Rindern an Platz zwei herangepirscht.

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live
Spieltext Vikt. Goch II - Twisteden

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:00
Spieltext Broekhuysen - SV Haldern

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:30
Spieltext Pfalzdorf - Veen

Heute, 15:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:30live
Spieltext TSV Weeze - Kevelaer

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00live
Spieltext SGE B.-Hau - VfL Rhede

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live
Spieltext TuS Xanten - Hamminkeln

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:30live
Spieltext SV Friedrich - SF Lowick

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00live
Spieltext Anholt - BW Dingden II

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II
So., 02.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau
So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern
So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Aufrufe: 026.10.2025, 11:13 Uhr
André NückelAutor