Bezirksliga 4 live: Das sind die Ergebnisse

Spieltag 31 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Am Freitag dürfen weder Borussia Veen noch der SV Rindern im direkten Duell verlieren, ansonsten ist die Teilnahme an der Relegation zur Landesliga vom Tisch. Am Sonntag steigt das direkte Duell zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem VfL Tönisberg, außerdem darf der TuS Xanten den VfL Repelen nicht aus den Augen verlieren.

Heute, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf TuS Asterlagen Asterlagen 2 2

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Repelen

Sa., 17.05.25 18:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Uerdingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Twisteden

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Borussia Veen



33. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Viktoria Goch

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Kevelaerer SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau

So., 25.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Krefeld-Bockum

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SV Rindern

So., 25.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Wachtendonk-Wankum



34. Spieltag