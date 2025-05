Bezirksliga 4 live: Asterlagen mit Statement - so läuft der Sonntag!

Spieltext SGE B.-Hau - Kevelaer

Spieltext Twisteden - FC Neuk.-Vlu

Spieltext Tönisberg - VfB Uerding.

Spieltext TSV WaWa - Pfalzdorf

Spieltext TSV Bockum - VfL Repelen

Spieltext TuS Xanten - SV Hö-Nie

____

Das sind die nächsten Spieltage

Im Rennen um Platz zwei sorgte der TuS Asterlagen für ein großes Statement, denn der direkte Kontrahent Borussia Veen wurde fast zweistellig geschlagen! Vom 0:6-Pausenrückstsand konnte sich Veen nicht mehr erholen, kam im zweiten Abschnitt immerhin noch zu einem 3:3. Die 3:9-Schlappe hat dennoch Signalwirkung im Kampf um die Vizemeisterschaft.TuS Asterlagen – Borussia Veen 9:3TuS Asterlagen: Tobias Prigge, Hasan Sahin, Julian Grevelhörster, Marcel Gesemann, Nico Klotz, Burak Akarca, Yunus Emre Kocaoglu, Ibrahim Üzüm, Andre Meier, Berkay Basri Ersöz (76. Diar Mustafa), Chukwu Ifeanyi - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih AltinBorussia Veen: Jan Kallen, Jakob Münzner, Ken Klemmer, Simon Staymann (46. Jan Büren), Martin Willemsen (46. Tom Conrad), Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Marc Balonier (75. Patrick Bertsch), Timo Evertz - Trainer: Lukas Höptner - Trainer: Thomas HaalSchiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 25Tore: 1:0 Berkay Basri Ersöz (5. Foulelfmeter), 2:0 Hasan Sahin (18.), 3:0 Burak Akarca (23.), 4:0 Burak Akarca (23.), 5:0 Marcel Gesemann (35.), 6:0 Berkay Basri Ersöz (45.+1), 6:1 Jan Büren (57.), 7:1 Burak Akarca (66.), 7:2 Jan Büren (70.), 8:2 Berkay Basri Ersöz (75.), 9:2 Diar Mustafa (90.+1), 9:3 David Höptner (90.+2)

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Rindern

So., 11.05.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Twisteden

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - SGE Bedburg-Hau

So., 11.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Repelen

So., 11.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Krefeld-Bockum

So., 11.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Tönisberg

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Asterlagen

So., 11.05.25 15:45 Uhr VfB Uerdingen - TSV Wachtendonk-Wankum



32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Repelen

Sa., 17.05.25 18:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Uerdingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Twisteden

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Borussia Veen