Allgemeines
Der KSV spielt in Twisteden.
Der KSV spielt in Twisteden.

Bezirksliga 4 live: Alle fünf Freitagsspiele im Ticker

Bezirksliga Niederrhein 4: Gleich fünf Partien finden am Freitag statt - Twisteden empfängt Kevelaer, der SV Rindern gastiert bei Blau-Weiß Dingden.

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Am Freitag finden schon fünf Partien statt, unter anderem sind die DJK Twisteden, der Kevelaerer SV und der SV Rindern im Einsatz. Hier gibt es die Ticker und Spielberichte.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Morgen, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
19:30live
Spieltext Vikt. Goch II - SF Lowick

Morgen, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
20:00live
Spieltext BW Dingden II - SV Rindern

Morgen, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
19:30live
Spieltext Pfalzdorf - TSV Weeze

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
19:30live
Spieltext Twisteden - Kevelaer

Morgen, 20:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
20:00live
Spieltext Veen - VfL Rhede

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live
Spieltext SV Haldern - Hamminkeln

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30
Spieltext SV Friedrich - TuS Stenern

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:00
Spieltext Broekhuysen - SGE B.-Hau

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:00live
Spieltext Anholt - TuS Xanten

____

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

