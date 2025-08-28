Bezirksliga 4 live: Alle fünf Freitagsspiele im Ticker

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Am Freitag finden schon fünf Partien statt, unter anderem sind die DJK Twisteden, der Kevelaerer SV und der SV Rindern im Einsatz. Hier gibt es die Ticker und Spielberichte.
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten