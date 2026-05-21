 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga 4: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Die aktuellen Transfers der Bezirksliga 4.
Die aktuellen Transfers der Bezirksliga 4. – Foto: Pascal Derks

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Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Bezirksliga Niederrhein 4: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Alemannia Pfalzdorf
Trainer: Raphael Erps
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Borussia Veen
Trainer: Lukas Höptner, Alexander Wisniewski
Zugänge: Arne Quernhorst (Viktoria Goch)
Abgänge: Tim Lange (SV Menzelen), Noah Hahnke (SV Sonsbeck II)

DJK Twisteden
Trainer: Marcel te Nyenhuis
Zugänge: keine
Abgänge: Tom Cappel (SV Sonsbeck)

Hamminkelner SV
Trainer: Erdal Dasdan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kevelaerer SV
Trainer: Patrick Znak
Zugänge: Henning Mülders (TSV Weeze), Jonas van de Loo (TSV Weeze), Ferhat Ökce (TSV Weeze), Lukas Garic (SV Sevelen), Lion Janssen (Viktoria Winnekendonk), Daniel Fernando da Costa (SGE Bedburg-Hau), Fabio Dittrich (SGE Bedburg-Hau)
Abgänge: keine

SGE Bedburg-Hau
Trainer: Bernard Alijaj
Zugänge: keine
Abgänge: Henrik Schümmer (Rheinwacht Erfgen zg.), Niklas Puff (Viktoria Goch), Daniel Fernando da Costa (Kevelaerer SV), Fabio Dittrich (Kevelaerer SV), Julian Diedenhofen (Siegfried Materborn), Tim Helmus (Siegfried Materborn), Theo Panke (), Bernard Alijaj (), Patrick Kleintjes (), Sebastian van Brakel (), Leon Claaßen (), Fabian Berntsen (), Len Deckers (), Theo Gerard (), Christoph Gorißen (), Louis Hoenselaar (), Lennard Haps (), Falko Kersten (Karriereende (leider)), Martin Tekaat (), Jendrik-Jan-Alexander Maas (Hausbau erstmal), Ian van Bebber (), Niclas Pohle (), Niclas Pohle (Uedemer SV), Christoph Gorißen (Siegfried Materborn), Theo Panke (Siegfried Materborn), Louis Hoenselaar (Siegfried Materborn), Leon Claaßen (Siegfried Materborn), Lennard Haps (Siegfried Materborn II), Gislain Ngesang (Siegfried Materborn), Bernard Alijaj (SV Grieth), Sebastian van Brakel (SV Grieth)

Sportfreunde 97/30 Lowick
Trainer: Marcus Schaffeld, Marvin Tünte
Zugänge: Thomas Zielaskowski (), Til Spiegelhoff (Westfalia Anholt)
Abgänge: Marcus Schaffeld (Vereinslos), Marvin Tünte (Vereinslos)

Sportfreunde Broekhuysen
Trainer: Sebastian Clarke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV 08/29 Friedrichsfeld
Trainer: Tim Schubert
Zugänge: Fabian Fricke (Dostlukspor Bottrop)
Abgänge: Almir Duric (Entlassen), Emir Zerdo (PSV Wesel), Noah Luis Heutger (SuS 21 Oberhausen), Joshua Brauer (SuS 21 Oberhausen), Grischa Behrend (MTV Union Hamborn)

SV Blau-Weiß Dingden II
Trainer: Dirk Juch
Zugänge: Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden)
Abgänge: keine

SV Haldern
Trainer: Christian Böing
Zugänge: Jan Schlaghecken (SV Blau-Weiß Bienen)
Abgänge: Phil Winzer (Karriereende), Justin Ising (RSV Praest)

SV Rindern
Trainer: Christian Roeskens, Marius Krausel
Zugänge: Malte Baumeister (Viktoria Goch), Thore Seifert (Viktoria Goch), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Marius Krausel (SV Rindern), Lennis Bonnet (1. FC Kleve), Amir Ernst (1. FC Kleve)
Abgänge: Björn Gatermann (Viktoria Goch II), Christian Roeskens (Ruhestand), Rebecca Kerst (Auszeit), Chima Martins Ukaegbu (Unbekannt), Marcel Schneimann (Karriereende), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Xaver Maczka (SV Rindern II), Sjard Anton Callsen (SV Rindern II), Jaime Neuroth (SV Rindern II), Cem Artas (SC Südlohn 28), Marius Krausel (SV Rindern)

TSV Weeze
Trainer: Ferhat Ökce
Zugänge: keine
Abgänge: Henning Mülders (Kevelaerer SV), Jonas van de Loo (Kevelaerer SV), Ferhat Ökce (Kevelaerer SV)

TuS Stenern
Trainer: Simon Meyering
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Juttner (Westfalia Anholt)

TuS Xanten
Trainer: Mirco Dietrich
Zugänge: Jannis Broß (SV Budberg), Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Giulius Ramison Geukes (Siegfried Materborn), Buhari Gariba (SV Budberg), Benedikt Heutgens (Siegfried Materborn), Christoph Zgorecki (VfL Repelen)
Abgänge: keine

VfL Rhede
Trainer: Niklas Schemmer
Zugänge: Jan Kurt Giesbers (SV Emmerich-Vrasselt)
Abgänge: keine

Viktoria Goch II
Trainer: Ernes Tiganj
Zugänge: Sven Kleuskens (), Björn Gatermann (SV Rindern)
Abgänge: Miguel Wurring (Siegfried Materborn II), Marvin Kürbs (Viktoria Goch IV), Thomas Langenberg (Viktoria Goch IV)

Westfalia Anholt
Trainer: David Kraft
Zugänge: Philipp Juttner (TuS Stenern)
Abgänge: Til Spiegelhoff (Sportfreunde 97/30 Lowick)

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