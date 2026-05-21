Bezirksliga 4: Diese Transfers stehen schon fest

Kevelaerer SVTrainer:
Patrick ZnakZugänge:
Henning Mülders (TSV Weeze), Jonas van de Loo (TSV Weeze), Ferhat Ökce (TSV Weeze), Lukas Garic (SV Sevelen), Lion Janssen (Viktoria Winnekendonk), Daniel Fernando da Costa (SGE Bedburg-Hau), Fabio Dittrich (SGE Bedburg-Hau)Abgänge:
keineSGE Bedburg-HauTrainer:
Bernard AlijajZugänge:
keineAbgänge:
Henrik Schümmer (Rheinwacht Erfgen zg.), Niklas Puff (Viktoria Goch), Daniel Fernando da Costa (Kevelaerer SV), Fabio Dittrich (Kevelaerer SV), Julian Diedenhofen (Siegfried Materborn), Tim Helmus (Siegfried Materborn), Theo Panke (), Bernard Alijaj (), Patrick Kleintjes (), Sebastian van Brakel (), Leon Claaßen (), Fabian Berntsen (), Len Deckers (), Theo Gerard (), Christoph Gorißen (), Louis Hoenselaar (), Lennard Haps (), Falko Kersten (Karriereende (leider)), Martin Tekaat (), Jendrik-Jan-Alexander Maas (Hausbau erstmal), Ian van Bebber (), Niclas Pohle (), Niclas Pohle (Uedemer SV), Christoph Gorißen (Siegfried Materborn), Theo Panke (Siegfried Materborn), Louis Hoenselaar (Siegfried Materborn), Leon Claaßen (Siegfried Materborn), Lennard Haps (Siegfried Materborn II), Gislain Ngesang (Siegfried Materborn), Bernard Alijaj (SV Grieth), Sebastian van Brakel (SV Grieth)Sportfreunde 97/30 LowickTrainer:
Marcus Schaffeld, Marvin TünteZugänge:
Thomas Zielaskowski (), Til Spiegelhoff (Westfalia Anholt)Abgänge:
Marcus Schaffeld (Vereinslos), Marvin Tünte (Vereinslos)Sportfreunde BroekhuysenTrainer:
Sebastian ClarkeZugänge:
keineAbgänge:
keineSV 08/29 FriedrichsfeldTrainer:
Tim SchubertZugänge:
Fabian Fricke (Dostlukspor Bottrop)Abgänge:
Almir Duric (Entlassen), Emir Zerdo (PSV Wesel), Noah Luis Heutger (SuS 21 Oberhausen), Joshua Brauer (SuS 21 Oberhausen), Grischa Behrend (MTV Union Hamborn)SV Blau-Weiß Dingden IITrainer:
Dirk JuchZugänge:
Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden)Abgänge:
keineSV HaldernTrainer:
Christian BöingZugänge:
Jan Schlaghecken (SV Blau-Weiß Bienen)Abgänge:
Phil Winzer (Karriereende), Justin Ising (RSV Praest)SV RindernTrainer:
Christian Roeskens, Marius KrauselZugänge:
Malte Baumeister (Viktoria Goch), Thore Seifert (Viktoria Goch), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Marius Krausel (SV Rindern), Lennis Bonnet (1. FC Kleve), Amir Ernst (1. FC Kleve)Abgänge:
Björn Gatermann (Viktoria Goch II), Christian Roeskens (Ruhestand), Rebecca Kerst (Auszeit), Chima Martins Ukaegbu (Unbekannt), Marcel Schneimann (Karriereende), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Xaver Maczka (SV Rindern II), Sjard Anton Callsen (SV Rindern II), Jaime Neuroth (SV Rindern II), Cem Artas (SC Südlohn 28), Marius Krausel (SV Rindern)TSV WeezeTrainer:
Ferhat ÖkceZugänge:
keineAbgänge:
Henning Mülders (Kevelaerer SV), Jonas van de Loo (Kevelaerer SV), Ferhat Ökce (Kevelaerer SV)TuS StenernTrainer:
Simon MeyeringZugänge:
keineAbgänge:
Philipp Juttner (Westfalia Anholt)TuS XantenTrainer:
Mirco DietrichZugänge:
Jannis Broß (SV Budberg), Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Giulius Ramison Geukes (Siegfried Materborn), Buhari Gariba (SV Budberg), Benedikt Heutgens (Siegfried Materborn), Christoph Zgorecki (VfL Repelen)Abgänge:
keineVfL RhedeTrainer:
Niklas SchemmerZugänge:
Jan Kurt Giesbers (SV Emmerich-Vrasselt)Abgänge:
keineViktoria Goch IITrainer:
Ernes TiganjZugänge:
Sven Kleuskens (), Björn Gatermann (SV Rindern)Abgänge:
Miguel Wurring (Siegfried Materborn II), Marvin Kürbs (Viktoria Goch IV), Thomas Langenberg (Viktoria Goch IV)Westfalia AnholtTrainer:
David KraftZugänge:
Philipp Juttner (TuS Stenern)Abgänge:
Til Spiegelhoff (Sportfreunde 97/30 Lowick)
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