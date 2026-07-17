Das ist der Spielplan der Bezirksliga 4! – Foto: Arno Wirths
Bezirksliga 4: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27
Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 4.
von André Nückel · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser
Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 4, in der Übersicht.
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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 4
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Budberg II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - DJK Rhede
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Borussia Veen
So., 16.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 16.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - PSV Wesel
So., 16.08.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SuS 09 Dinslaken
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Twisteden
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfB Rheingold Emmerich
So., 23.08.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
So., 06.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SuS 09 Dinslaken
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Borussia Veen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 06.09.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 06.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.09.26 17:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr DJK Twisteden - PSV Wesel
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Budberg II
So., 13.09.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 13.09.26 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Rhede
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Stenern
So., 13.09.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rindern
So., 13.09.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf
6. Spieltag
Fr., 18.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 20.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Rheingold Emmerich
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Westfalia Anholt
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 20.09.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten
So., 20.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SuS 09 Dinslaken
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen
7. Spieltag
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
So., 27.09.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Rhede
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern
So., 27.09.26 15:00 Uhr Borussia Veen - PSV Wesel
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Rindern
So., 27.09.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Sportfreunde 97/30 Lowick
8. Spieltag
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr DJK Rhede - Westfalia Anholt
So., 04.10.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 04.10.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 04.10.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfB Rheingold Emmerich
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV Budberg II
So., 04.10.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SuS 09 Dinslaken
So., 04.10.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
9. Spieltag
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr DJK Rhede - TuS Stenern
So., 11.10.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Budberg II - PSV Wesel
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 11.10.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 11.10.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TSV Weeze
So., 11.10.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
10. Spieltag
Do., 15.10.26 19:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II
Do., 15.10.26 19:30 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Budberg II
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr PSV Wesel - DJK Rhede
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden
So., 18.10.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 18.10.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfB Rheingold Emmerich
So., 18.10.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SuS 09 Dinslaken
11. Spieltag
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Rindern
So., 25.10.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Hamminkelner SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 25.10.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TSV Weeze
So., 25.10.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 25.10.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
So., 25.10.26 15:30 Uhr TuS Stenern - PSV Wesel
12. Spieltag
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern
So., 08.11.26 14:30 Uhr TuS Xanten - SuS 09 Dinslaken
So., 08.11.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Westfalia Anholt
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen
So., 08.11.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Budberg II
So., 08.11.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Rhede
So., 08.11.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 08.11.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfB Rheingold Emmerich
13. Spieltag
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr DJK Rhede - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze
So., 15.11.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SuS 09 Dinslaken
So., 15.11.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Rindern
So., 15.11.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 15.11.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 15.11.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Budberg II - Alemannia Pfalzdorf
14. Spieltag
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt
So., 29.11.26 14:30 Uhr TuS Xanten - VfB Rheingold Emmerich
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Budberg II
So., 29.11.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - DJK Twisteden
So., 29.11.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern
So., 29.11.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - PSV Wesel
So., 29.11.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Rhede
So., 29.11.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Blau-Weiß Dingden II
15. Spieltag
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr DJK Rhede - TSV Weeze
So., 06.12.26 14:15 Uhr SV Budberg II - Kevelaerer SV
So., 06.12.26 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.12.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden
So., 06.12.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 06.12.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten
So., 06.12.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SuS 09 Dinslaken
So., 06.12.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Alemannia Pfalzdorf
16. Spieltag
So., 13.12.26 14:15 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 13.12.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Budberg II
So., 13.12.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 13.12.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Borussia Veen
So., 13.12.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern
So., 13.12.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfB Rheingold Emmerich
So., 13.12.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - PSV Wesel
So., 13.12.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Rhede
17. Spieltag
Fr., 18.12.26 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 19.12.26 16:00 Uhr PSV Wesel - TSV Weeze
So., 20.12.26 14:15 Uhr SV Budberg II - TuS Xanten
So., 20.12.26 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SuS 09 Dinslaken
So., 20.12.26 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden
So., 20.12.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Westfalia Anholt
So., 20.12.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
18. Spieltag
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr DJK Rhede - TuS Xanten
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SuS 09 Dinslaken
So., 14.02.27 15:00 Uhr PSV Wesel - Kevelaerer SV
So., 14.02.27 15:00 Uhr Borussia Veen - VfB Rheingold Emmerich
So., 14.02.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
So., 14.02.27 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 14.02.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
19. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - PSV Wesel
So., 21.02.27 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 21.02.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 21.02.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 21.02.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - DJK Rhede
So., 21.02.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Budberg II
So., 21.02.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 21.02.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern
20. Spieltag
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr DJK Rhede - DJK Twisteden
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 28.02.27 15:00 Uhr PSV Wesel - TuS Xanten
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Budberg II - VfB Rheingold Emmerich
So., 28.02.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze
So., 28.02.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt
So., 28.02.27 15:30 Uhr TuS Stenern - SuS 09 Dinslaken
So., 28.02.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Rhede
So., 07.03.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Budberg II
So., 07.03.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 07.03.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - PSV Wesel
So., 07.03.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern
So., 07.03.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
22. Spieltag
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr SV Rindern - SuS 09 Dinslaken
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Borussia Veen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 14.03.27 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Twisteden
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 14.03.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 14.03.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten
So., 14.03.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 14.03.27 15:30 Uhr TuS Stenern - VfB Rheingold Emmerich
23. Spieltag
Sa., 20.03.27 16:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Rhede
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - PSV Wesel
So., 21.03.27 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern
So., 21.03.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Budberg II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 21.03.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Hamminkelner SV
So., 21.03.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern
So., 21.03.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze
24. Spieltag
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SuS 09 Dinslaken
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Xanten
Do., 25.03.27 20:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
Do., 25.03.27 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Budberg II
Do., 25.03.27 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
Do., 25.03.27 20:00 Uhr PSV Wesel - Borussia Veen
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SV Rindern - VfB Rheingold Emmerich
25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Hamminkelner SV
So., 04.04.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - PSV Wesel
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Budberg II - TuS Stenern
So., 04.04.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Rhede
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 04.04.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Alemannia Pfalzdorf
So., 04.04.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
26. Spieltag
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Weeze - SuS 09 Dinslaken
So., 11.04.27 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Budberg II
So., 11.04.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfB Rheingold Emmerich
So., 11.04.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Rhede
So., 11.04.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 11.04.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten
27. Spieltag
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr DJK Rhede - PSV Wesel
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Rindern
So., 18.04.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Alemannia Pfalzdorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 18.04.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Kevelaerer SV
So., 18.04.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze
28. Spieltag
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Rhede
Sa., 24.04.27 16:00 Uhr TSV Weeze - VfB Rheingold Emmerich
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SuS 09 Dinslaken
So., 25.04.27 15:00 Uhr PSV Wesel - TuS Stenern
So., 25.04.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 25.04.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Budberg II
So., 25.04.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 25.04.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden
29. Spieltag
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Hamminkelner SV
So., 02.05.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - PSV Wesel
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Kevelaerer SV
So., 02.05.27 15:00 Uhr Borussia Veen - TSV Weeze
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Budberg II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 02.05.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Xanten
So., 02.05.27 15:30 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 02.05.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld
30. Spieltag
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr SV Rindern - PSV Wesel
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Xanten - DJK Twisteden
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfB Rheingold Emmerich
So., 09.05.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Westfalia Anholt
So., 09.05.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Rhede
So., 09.05.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
So., 09.05.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Budberg II
So., 09.05.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen
31. Spieltag
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr PSV Wesel - Hamminkelner SV
So., 23.05.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Xanten
So., 23.05.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Budberg II - TSV Weeze
So., 23.05.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SuS 09 Dinslaken
So., 23.05.27 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick
32. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Weeze - DJK Rhede
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 30.05.27 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen
So., 30.05.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - PSV Wesel
So., 30.05.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Rheingold Emmerich
So., 30.05.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 30.05.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Rindern
So., 30.05.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern
So., 30.05.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Budberg II
33. Spieltag
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Kevelaerer SV
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Twisteden
So., 06.06.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SuS 09 Dinslaken
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.06.27 15:00 Uhr PSV Wesel - Alemannia Pfalzdorf
So., 06.06.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 06.06.27 15:30 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
34. Spieltag
So., 13.06.27 15:00 Uhr TSV Weeze - PSV Wesel
So., 13.06.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Rhede
So., 13.06.27 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Budberg II
So., 13.06.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - VfB Rheingold Emmerich
So., 13.06.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Hamminkelner SV
So., 13.06.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 13.06.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 13.06.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen
So., 13.06.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern