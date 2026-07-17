 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Bezirksliga 4: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27

Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 4.

von André Nückel · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 4!
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 4! – Foto: Arno Wirths

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Bezirksliga 4
PSV Wesel
Hamminkeln
SV Friedrich
Kevelaer

Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 4, in der Übersicht.

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6

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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 4

1. Spieltag
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Budberg II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - DJK Rhede
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Borussia Veen
So., 16.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 16.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - PSV Wesel
So., 16.08.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SuS 09 Dinslaken
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Twisteden
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfB Rheingold Emmerich
So., 23.08.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
So., 06.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SuS 09 Dinslaken
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Borussia Veen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 06.09.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 06.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.09.26 17:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden

5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr DJK Twisteden - PSV Wesel
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Budberg II
So., 13.09.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 13.09.26 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Rhede
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Stenern
So., 13.09.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rindern
So., 13.09.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf

6. Spieltag
Fr., 18.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 20.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Rheingold Emmerich
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Westfalia Anholt
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 20.09.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten
So., 20.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SuS 09 Dinslaken
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen

7. Spieltag
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
So., 27.09.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Rhede
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern
So., 27.09.26 15:00 Uhr Borussia Veen - PSV Wesel
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Rindern
So., 27.09.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Sportfreunde 97/30 Lowick

8. Spieltag
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr DJK Rhede - Westfalia Anholt
So., 04.10.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 04.10.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 04.10.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfB Rheingold Emmerich
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV Budberg II
So., 04.10.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SuS 09 Dinslaken
So., 04.10.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

9. Spieltag
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr DJK Rhede - TuS Stenern
So., 11.10.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Budberg II - PSV Wesel
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 11.10.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 11.10.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TSV Weeze
So., 11.10.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf

10. Spieltag
Do., 15.10.26 19:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II
Do., 15.10.26 19:30 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Budberg II
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr PSV Wesel - DJK Rhede
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden
So., 18.10.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 18.10.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfB Rheingold Emmerich
So., 18.10.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SuS 09 Dinslaken

11. Spieltag
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Rindern
So., 25.10.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Hamminkelner SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 25.10.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TSV Weeze
So., 25.10.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 25.10.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
So., 25.10.26 15:30 Uhr TuS Stenern - PSV Wesel

12. Spieltag
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern
So., 08.11.26 14:30 Uhr TuS Xanten - SuS 09 Dinslaken
So., 08.11.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Westfalia Anholt
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen
So., 08.11.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Budberg II
So., 08.11.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Rhede
So., 08.11.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 08.11.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfB Rheingold Emmerich

13. Spieltag
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr DJK Rhede - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze
So., 15.11.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SuS 09 Dinslaken
So., 15.11.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Rindern
So., 15.11.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 15.11.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 15.11.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Budberg II - Alemannia Pfalzdorf

14. Spieltag
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt
So., 29.11.26 14:30 Uhr TuS Xanten - VfB Rheingold Emmerich
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Budberg II
So., 29.11.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - DJK Twisteden
So., 29.11.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern
So., 29.11.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - PSV Wesel
So., 29.11.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Rhede
So., 29.11.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Blau-Weiß Dingden II

15. Spieltag
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr DJK Rhede - TSV Weeze
So., 06.12.26 14:15 Uhr SV Budberg II - Kevelaerer SV
So., 06.12.26 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.12.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden
So., 06.12.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 06.12.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten
So., 06.12.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SuS 09 Dinslaken
So., 06.12.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Alemannia Pfalzdorf

16. Spieltag
So., 13.12.26 14:15 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 13.12.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Budberg II
So., 13.12.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 13.12.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Borussia Veen
So., 13.12.26 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern
So., 13.12.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfB Rheingold Emmerich
So., 13.12.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - PSV Wesel
So., 13.12.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Rhede

17. Spieltag
Fr., 18.12.26 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 19.12.26 16:00 Uhr PSV Wesel - TSV Weeze
So., 20.12.26 14:15 Uhr SV Budberg II - TuS Xanten
So., 20.12.26 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SuS 09 Dinslaken
So., 20.12.26 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden
So., 20.12.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Westfalia Anholt
So., 20.12.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV

18. Spieltag
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr DJK Rhede - TuS Xanten
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SuS 09 Dinslaken
So., 14.02.27 15:00 Uhr PSV Wesel - Kevelaerer SV
So., 14.02.27 15:00 Uhr Borussia Veen - VfB Rheingold Emmerich
So., 14.02.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
So., 14.02.27 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 14.02.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf

19. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - PSV Wesel
So., 21.02.27 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 21.02.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 21.02.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 21.02.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - DJK Rhede
So., 21.02.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Budberg II
So., 21.02.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 21.02.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern

20. Spieltag
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr DJK Rhede - DJK Twisteden
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 28.02.27 15:00 Uhr PSV Wesel - TuS Xanten
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Budberg II - VfB Rheingold Emmerich
So., 28.02.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze
So., 28.02.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt
So., 28.02.27 15:30 Uhr TuS Stenern - SuS 09 Dinslaken
So., 28.02.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV

21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Rhede
So., 07.03.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Budberg II
So., 07.03.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 07.03.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - PSV Wesel
So., 07.03.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern
So., 07.03.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick

22. Spieltag
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr SV Rindern - SuS 09 Dinslaken
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Borussia Veen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 14.03.27 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Twisteden
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 14.03.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 14.03.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten
So., 14.03.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 14.03.27 15:30 Uhr TuS Stenern - VfB Rheingold Emmerich

23. Spieltag
Sa., 20.03.27 16:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Rhede
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - PSV Wesel
So., 21.03.27 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern
So., 21.03.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Budberg II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 21.03.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Hamminkelner SV
So., 21.03.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern
So., 21.03.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze

24. Spieltag
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SuS 09 Dinslaken
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Xanten
Do., 25.03.27 20:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
Do., 25.03.27 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Budberg II
Do., 25.03.27 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
Do., 25.03.27 20:00 Uhr PSV Wesel - Borussia Veen
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SV Rindern - VfB Rheingold Emmerich

25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Hamminkelner SV
So., 04.04.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - PSV Wesel
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Budberg II - TuS Stenern
So., 04.04.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Rhede
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 04.04.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Alemannia Pfalzdorf
So., 04.04.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick

26. Spieltag
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Weeze - SuS 09 Dinslaken
So., 11.04.27 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Budberg II
So., 11.04.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfB Rheingold Emmerich
So., 11.04.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Rhede
So., 11.04.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 11.04.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten

27. Spieltag
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr DJK Rhede - PSV Wesel
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Rindern
So., 18.04.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Alemannia Pfalzdorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 18.04.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Kevelaerer SV
So., 18.04.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze

28. Spieltag
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Rhede
Sa., 24.04.27 16:00 Uhr TSV Weeze - VfB Rheingold Emmerich
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SuS 09 Dinslaken
So., 25.04.27 15:00 Uhr PSV Wesel - TuS Stenern
So., 25.04.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 25.04.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Budberg II
So., 25.04.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 25.04.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden

29. Spieltag
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Hamminkelner SV
So., 02.05.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - PSV Wesel
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - Kevelaerer SV
So., 02.05.27 15:00 Uhr Borussia Veen - TSV Weeze
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Budberg II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 02.05.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Xanten
So., 02.05.27 15:30 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 02.05.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld

30. Spieltag
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr SV Rindern - PSV Wesel
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Xanten - DJK Twisteden
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfB Rheingold Emmerich
So., 09.05.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Westfalia Anholt
So., 09.05.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Rhede
So., 09.05.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
So., 09.05.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Budberg II
So., 09.05.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen

31. Spieltag
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr PSV Wesel - Hamminkelner SV
So., 23.05.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Xanten
So., 23.05.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Budberg II - TSV Weeze
So., 23.05.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - SuS 09 Dinslaken
So., 23.05.27 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick

32. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Weeze - DJK Rhede
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 30.05.27 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen
So., 30.05.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - PSV Wesel
So., 30.05.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Rheingold Emmerich
So., 30.05.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 30.05.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Rindern
So., 30.05.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern
So., 30.05.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Budberg II

33. Spieltag
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr DJK Rhede - Kevelaerer SV
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Twisteden
So., 06.06.27 15:00 Uhr Borussia Veen - SuS 09 Dinslaken
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Budberg II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.06.27 15:00 Uhr PSV Wesel - Alemannia Pfalzdorf
So., 06.06.27 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 06.06.27 15:30 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze

34. Spieltag
So., 13.06.27 15:00 Uhr TSV Weeze - PSV Wesel
So., 13.06.27 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Rhede
So., 13.06.27 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Budberg II
So., 13.06.27 15:00 Uhr Westfalia Anholt - VfB Rheingold Emmerich
So., 13.06.27 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Hamminkelner SV
So., 13.06.27 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 13.06.27 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 13.06.27 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen
So., 13.06.27 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern