Bezirksliga 4: Das ist der komplette Spielplan 2024/25

1. Spieltag

Fr., 16.08.24 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf

Fr., 16.08.24 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

Fr., 16.08.24 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden

So., 18.08.24 15:00 Uhr Viktoria Goch - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 18.08.24 15:00 Uhr TuS Xanten - VfB Uerdingen

So., 18.08.24 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfL Tönisberg

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - VfL Repelen

So., 18.08.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen



2. Spieltag

Fr., 23.08.24 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Xanten

Fr., 23.08.24 19:30 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV

Fr., 23.08.24 20:00 Uhr DJK Twisteden - TSV Krefeld-Bockum

So., 25.08.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 25.08.24 15:00 Uhr VfL Repelen - Viktoria Goch

So., 25.08.24 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TuS Asterlagen

So., 25.08.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SV Rindern

So., 25.08.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SGE Bedburg-Hau



3. Spieltag

Fr., 30.08.24 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 01.09.24 15:00 Uhr Viktoria Goch - TuS Asterlagen

So., 01.09.24 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 01.09.24 15:00 Uhr TuS Xanten - DJK Twisteden

So., 01.09.24 15:00 Uhr VfL Repelen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Borussia Veen

So., 01.09.24 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg

So., 01.09.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf



4. Spieltag

So., 08.09.24 15:00 Uhr DJK Twisteden - SGE Bedburg-Hau

So., 08.09.24 15:00 Uhr Borussia Veen - VfL Repelen

So., 08.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch

So., 08.09.24 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Rindern

So., 08.09.24 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Krefeld-Bockum

So., 08.09.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Xanten

So., 08.09.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Kevelaerer SV

So., 08.09.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Hönnepel-Niedermörmter



5. Spieltag

So., 15.09.24 15:00 Uhr Viktoria Goch - SV Rindern

So., 15.09.24 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Tönisberg

So., 15.09.24 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 15.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen

So., 15.09.24 15:00 Uhr VfL Repelen - Alemannia Pfalzdorf

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - VfB Uerdingen

So., 15.09.24 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Asterlagen

So., 15.09.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21



6. Spieltag

Fr., 20.09.24 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV

Fr., 20.09.24 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Krefeld-Bockum

So., 22.09.24 15:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch

So., 22.09.24 15:00 Uhr TuS Asterlagen - TuS Xanten

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau

So., 22.09.24 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 22.09.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - VfL Repelen

So., 22.09.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen



7. Spieltag

So., 29.09.24 15:00 Uhr Viktoria Goch - TSV Krefeld-Bockum

So., 29.09.24 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Asterlagen

So., 29.09.24 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern

So., 29.09.24 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf

So., 29.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfB Uerdingen

So., 29.09.24 15:00 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - DJK Twisteden

So., 29.09.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Tönisberg



8. Spieltag

Do., 03.10.24 20:00 Uhr Viktoria Goch - Kevelaerer SV

Do., 03.10.24 20:00 Uhr DJK Twisteden - VfL Tönisberg

Do., 03.10.24 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TSV Wachtendonk-Wankum

Do., 03.10.24 20:00 Uhr VfB Uerdingen - TuS Asterlagen

Do., 03.10.24 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern

Do., 03.10.24 20:00 Uhr Borussia Veen - TSV Krefeld-Bockum

Do., 03.10.24 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

Do., 03.10.24 20:00 Uhr VfL Repelen - SGE Bedburg-Hau



9. Spieltag

So., 06.10.24 15:00 Uhr DJK Twisteden - VfL Repelen

So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau

So., 06.10.24 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Kevelaerer SV

So., 06.10.24 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Xanten

So., 06.10.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 06.10.24 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Sportfreunde Broekhuysen

So., 06.10.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Borussia Veen

So., 06.10.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch



10. Spieltag

So., 13.10.24 15:00 Uhr Viktoria Goch - TuS Xanten

So., 13.10.24 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Krefeld-Bockum

So., 13.10.24 15:00 Uhr Borussia Veen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 13.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden

So., 13.10.24 15:00 Uhr VfL Repelen - VfL Tönisberg

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 13.10.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfB Uerdingen

So., 13.10.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Asterlagen



11. Spieltag

Fr., 18.10.24 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV

So., 20.10.24 15:00 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen

So., 20.10.24 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau

So., 20.10.24 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 20.10.24 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - VfL Repelen

So., 20.10.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Broekhuysen

So., 20.10.24 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Alemannia Pfalzdorf

So., 20.10.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Viktoria Goch



12. Spieltag

So., 27.10.24 15:00 Uhr Viktoria Goch - SGE Bedburg-Hau

So., 27.10.24 15:00 Uhr Borussia Veen - VfL Tönisberg

So., 27.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 27.10.24 15:00 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen

So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - SV Rindern

So., 27.10.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 27.10.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden

So., 27.10.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Krefeld-Bockum



13. Spieltag

Fr., 01.11.24 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Repelen

So., 03.11.24 14:30 Uhr DJK Twisteden - VfB Uerdingen

So., 03.11.24 14:30 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV

So., 03.11.24 14:30 Uhr TuS Asterlagen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 03.11.24 14:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Borussia Veen

So., 03.11.24 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 03.11.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Alemannia Pfalzdorf

So., 03.11.24 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Viktoria Goch



14. Spieltag

So., 10.11.24 14:30 Uhr Borussia Veen - TuS Asterlagen

So., 10.11.24 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern

So., 10.11.24 14:30 Uhr VfL Repelen - TSV Krefeld-Bockum

So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TuS Xanten

So., 10.11.24 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - DJK Twisteden

So., 10.11.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg

So., 10.11.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 10.11.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau



15. Spieltag

Fr., 15.11.24 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen

So., 17.11.24 14:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch

So., 17.11.24 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 17.11.24 14:30 Uhr TuS Xanten - VfL Repelen

So., 17.11.24 14:30 Uhr TuS Asterlagen - Alemannia Pfalzdorf

So., 17.11.24 14:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - VfB Uerdingen

So., 17.11.24 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Broekhuysen

So., 17.11.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21



16. Spieltag

Fr., 29.11.24 20:00 Uhr SV Rindern - VfB Uerdingen

So., 01.12.24 14:15 Uhr Viktoria Goch - VfL Tönisberg

So., 01.12.24 14:15 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen

So., 01.12.24 14:15 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 01.12.24 14:15 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 01.12.24 14:15 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - DJK Twisteden

So., 01.12.24 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Alemannia Pfalzdorf

So., 01.12.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Hönnepel-Niedermörmter



17. Spieltag

Sa., 07.12.24 16:00 Uhr VfL Tönisberg - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 08.12.24 14:15 Uhr DJK Twisteden - TuS Asterlagen

So., 08.12.24 14:15 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau

So., 08.12.24 14:15 Uhr VfL Repelen - Kevelaerer SV

So., 08.12.24 14:15 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Viktoria Goch

So., 08.12.24 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rindern

So., 08.12.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum

So., 08.12.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Xanten



18. Spieltag

Fr., 13.12.24 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TSV Krefeld-Bockum

So., 15.12.24 14:15 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Goch

So., 15.12.24 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV

So., 15.12.24 14:15 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern

So., 15.12.24 14:15 Uhr VfL Repelen - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 15.12.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau

So., 15.12.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Xanten

So., 15.12.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Asterlagen



19. Spieltag

Fr., 07.02.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Tönisberg

So., 09.02.25 15:00 Uhr TuS Xanten - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 09.02.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfB Uerdingen

So., 09.02.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Sportfreunde Broekhuysen

So., 09.02.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - VfL Repelen

So., 09.02.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 09.02.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Twisteden

So., 09.02.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen



20. Spieltag

So., 16.02.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Goch

So., 16.02.25 15:00 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten

So., 16.02.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Rindern

So., 16.02.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Repelen

So., 16.02.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 16.02.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV

So., 16.02.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SGE Bedburg-Hau

So., 16.02.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum



21. Spieltag

Fr., 21.02.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Asterlagen

So., 23.02.25 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Tönisberg

So., 23.02.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden

So., 23.02.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Alemannia Pfalzdorf

So., 23.02.25 15:00 Uhr VfL Repelen - Borussia Veen

So., 23.02.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Broekhuysen

So., 23.02.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 23.02.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfB Uerdingen



22. Spieltag

Fr., 07.03.25 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch

So., 09.03.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TuS Xanten

So., 09.03.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - TSV Krefeld-Bockum

So., 09.03.25 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 09.03.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Kevelaerer SV

So., 09.03.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SGE Bedburg-Hau

So., 09.03.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Repelen

So., 09.03.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SV Hönnepel-Niedermörmter



23. Spieltag

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfL Repelen - VfB Uerdingen

So., 16.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf

So., 16.03.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - Borussia Veen

So., 16.03.25 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Asterlagen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 16.03.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Rindern

So., 16.03.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden



24. Spieltag

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

So., 23.03.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SGE Bedburg-Hau

So., 23.03.25 15:00 Uhr DJK Twisteden - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 23.03.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Viktoria Goch

So., 23.03.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Kevelaerer SV

So., 23.03.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen

So., 23.03.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 23.03.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen



25. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - VfL Tönisberg

So., 30.03.25 15:00 Uhr VfL Repelen - DJK Twisteden

So., 30.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 30.03.25 15:00 Uhr Borussia Veen - VfB Uerdingen

So., 30.03.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.03.25 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Krefeld-Bockum

So., 30.03.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern

So., 30.03.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Wachtendonk-Wankum



26. Spieltag

Fr., 04.04.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

So., 06.04.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch

So., 06.04.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Kevelaerer SV

So., 06.04.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 06.04.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SGE Bedburg-Hau

So., 06.04.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Alemannia Pfalzdorf

So., 06.04.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Borussia Veen

So., 06.04.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - VfL Repelen



27. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Tönisberg

So., 13.04.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

So., 13.04.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Uerdingen

So., 13.04.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TuS Asterlagen

So., 13.04.25 15:00 Uhr VfL Repelen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 13.04.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 13.04.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern



28. Spieltag

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Kevelaerer SV

Do., 17.04.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Uerdingen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf

Do., 17.04.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Borussia Veen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Hönnepel-Niedermörmter



29. Spieltag

So., 27.04.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TSV Krefeld-Bockum

So., 27.04.25 15:00 Uhr VfL Repelen - SV Rindern

So., 27.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Asterlagen

So., 27.04.25 15:00 Uhr Borussia Veen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 27.04.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Tönisberg

So., 27.04.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - DJK Twisteden

So., 27.04.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten



30. Spieltag

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 04.05.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV

So., 04.05.25 15:00 Uhr DJK Twisteden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Borussia Veen

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 04.05.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Repelen

So., 04.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - VfB Uerdingen



31. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Twisteden

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - SGE Bedburg-Hau

So., 11.05.25 15:00 Uhr VfL Repelen - TuS Xanten

So., 11.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Krefeld-Bockum

So., 11.05.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern

So., 11.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Tönisberg

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Asterlagen

So., 11.05.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Wachtendonk-Wankum



32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Uerdingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Repelen

So., 18.05.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Borussia Veen

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Twisteden

So., 18.05.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch



33. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Kevelaerer SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau

So., 25.05.25 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten

So., 25.05.25 15:00 Uhr DJK Twisteden - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Viktoria Goch

So., 25.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Krefeld-Bockum

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SV Rindern

So., 25.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen



34. Spieltag

Fr., 30.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

Fr., 30.05.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Repelen

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - VfL Tönisberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - DJK Twisteden

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Borussia Veen

So., 01.06.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 01.06.25 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfB Uerdingen

