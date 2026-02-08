Bezirksliga 4: Coups für Weeze und Haldern, Goch II trumpft auf Bezirksliga: Der TSV Weeze siegt bei der DJK Twistden, während der SV Haldern trotz zweier Führungen und doppelter Überzahl nur 2:2 gegen Tabellenführer VfL Rhede spielt. Furios war auch die Reserve von Viktoria Goch. von André Nückel · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser

Sieg für den TSV Weeze. – Foto: Pascal Derks

19. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Gegen die SGE Bedburg-Hau gelang Alemannia Pfalzdorf in der Nachspielzeit dank Nick Helmus der Lucky Punch. Wichtige Siege holten der TSV Weeze und Viktoria Goch II, den Punkt gegen den VfL Rhede hätte der SV Haldern auch vergolden können.

Die SGE Bedburg-Hau ging im Flutlichtspiel bei Alemannia Pfalzdorf früh in Führung und hielt auch lange das 1:0, doch Pfalzdorf schlug nach der Pause durch Christian Emmers zeitig zu (49.) und sorgte für den Gleichstand. Den hätten die Gäste in der Nachspielzeit sicherlich gern behalten, jedoch wurde der 34-jährige Nick Helmus abermals zum Matchwinner der Truppe von Raphael Erps. Sein 18. Scorerpunkt im 18. Spiel bringt die Alemannia auf Rang elf, der Vorsprung auf den Keller wächst auf vier Punkte an. Die SGE hat nur noch zwei Zähler mehr als Pfalzdorf. Alemannia Pfalzdorf – SGE Bedburg-Hau 2:1

Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Christian Urbanek, Aaron Hoffmann, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert, Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Christian Emmers, Danijel Lorenz - Trainer: Raphael Erps

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Louis Hoenselaar, Leon Claaßen, Tim Helmus, Len Deckers, Theo Panke, Niclas Pohle, Pascal Puff - Trainer: Bernard Alijaj

Schiedsrichter: Stjepan Volaric

Tore: 0:1 (8.), 1:1 Christian Emmers (49.), 2:1 Nick Helmus (90.)



Vor dem Spiel hätte sich der SV Haldern sicherlich über einen Punkt gegen Tabellenführer VfL Rhede gefreut, doch das Schlusslicht spielte am Ende nach zweifacher Führung nur 2:2, die Gäste beendeten die Partie sogar nur zu neunt. Viel hat nach den Toren von Veit Boßmann und Hendrik Heynen also nicht gefehlt, aber das goldene 2:2 schoss Rhedes Qwenn Landzaat. Der Vorsprung auf Sportfreunde Broekhuysen beträgt nur noch vier Punkte.