Bezirksliga 4: Coups für Weeze und Haldern, Goch II trumpft auf
Bezirksliga: Der TSV Weeze siegt bei der DJK Twistden, während der SV Haldern trotz zweier Führungen und doppelter Überzahl nur 2:2 gegen Tabellenführer VfL Rhede spielt. Furios war auch die Reserve von Viktoria Goch.
von André Nückel · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser
19. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Gegen die SGE Bedburg-Hau gelang Alemannia Pfalzdorf in der Nachspielzeit dank Nick Helmus der Lucky Punch. Wichtige Siege holten der TSV Weeze und Viktoria Goch II, den Punkt gegen den VfL Rhede hätte der SV Haldern auch vergolden können.
Fr., 06.02.2026, 20:00 Uhr
Die SGE Bedburg-Hau
ging im Flutlichtspiel bei Alemannia Pfalzdorf
früh in Führung und hielt auch lange das 1:0, doch Pfalzdorf schlug nach der Pause durch Christian Emmers
zeitig zu (49.) und sorgte für den Gleichstand. Den hätten die Gäste in der Nachspielzeit sicherlich gern behalten, jedoch wurde der 34-jährige Nick Helmus
abermals zum Matchwinner der Truppe von Raphael Erps
. Sein 18. Scorerpunkt im 18. Spiel bringt die Alemannia auf Rang elf, der Vorsprung auf den Keller wächst auf vier Punkte an. Die SGE hat nur noch zwei Zähler mehr als Pfalzdorf.
Alemannia Pfalzdorf – SGE Bedburg-Hau 2:1
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Christian Urbanek, Aaron Hoffmann, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert, Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Christian Emmers, Danijel Lorenz - Trainer: Raphael Erps
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Louis Hoenselaar, Leon Claaßen, Tim Helmus, Len Deckers, Theo Panke, Niclas Pohle, Pascal Puff - Trainer: Bernard Alijaj
Schiedsrichter: Stjepan Volaric
Tore: 0:1 (8.), 1:1 Christian Emmers (49.), 2:1 Nick Helmus (90.)
Vor dem Spiel hätte sich der SV Haldern
sicherlich über einen Punkt gegen Tabellenführer VfL Rhede
gefreut, doch das Schlusslicht spielte am Ende nach zweifacher Führung nur 2:2, die Gäste beendeten die Partie sogar nur zu neunt. Viel hat nach den Toren von Veit Boßmann
und Hendrik Heynen
also nicht gefehlt, aber das goldene 2:2 schoss Rhedes Qwenn Landzaat
. Der Vorsprung auf Sportfreunde Broekhuysen
beträgt nur noch vier Punkte.
Dank des doppelten Maik van Teeffelen
und Yannick Gorthmanns
gelang dem TSV Weeze
ein echter Coup: Der Aufsteiger setzte sich bei der DJK Twisteden
mit 3:2 durch und verlässt durch diesen Erfolg sogar direkt den Tabellenkeller. Die Hausherren kassieren als Dritter eine überraschende Pleite und könnten, sollte Broekhuysen das Nachholspiel nach aktuellem Spiel gewinnen, sogar die Vizemeisterschaft aus den Augen verlieren.
Eine starke Leistung von Viktoria Goch II
zum richtigen Zeitpunkt: Der Aufsteiger schoss sich zu einem 4:0-Erfolg gegen den SV 08/29 Friedrichsfeld
und hält den Rivalen damit im Tabellenkeller. Jiro Jude Maximilian Großhans
setzte den Gegner mit seinem Doppelpack nach der Pause Schachmatt und hatte entsprechend großen Anteil daran, dass Goch II als Vorletzter nur noch drei Punkte weniger als das Team auf dem Relegationsplatz hat. Allerdings: Gleich vier Mannschaften haben 22 Punkte, Friedrichsfeld hat das schlechteste Torverhältnis.
Die weiteren Ergebnisse
____
Das sind die nächsten Spieltage
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 22.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Borussia Veen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Viktoria Goch II
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 22.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Haldern
So., 22.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden
21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern