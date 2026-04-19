Bezirksliga 4 - Abstiegskampf live: So läuft der Sonntag!

SV Haldern schockt den Titelkandidaten! – Foto: Arno Wirths

Spieltag 28 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Am Freitagabend sorgt vor allem der SV Haldern für die Geschichte des Spieltags, denn gegen Sportfreunde Broekhuysen kippt das Titelrennen. Der VfL Rhede profitiert spät, während TuS Stenern und Sportfreunde 97/30 Lowick wichtige Punkte sammeln.

Der SV 08/29 Friedrichsfeld gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der Schlussphase noch einmal zurück: Eray Tuncel verkürzte per Foulelfmeter (85.), ehe Jean-Pascal Kraus in der Nachspielzeit sogar auf 2:3 stellte. Trotz des späten Drucks der Gäste brachte Lowick den Vorsprung über die Zeit, wodurch sich die Hausherren im Tabellenmittelfeld festsetzen, während Friedrichsfeld im Bereich um den Relegationsplatz weiter unter Zugzwang bleibt.

Die Sportfreunde 97/30 Lowick erwischten gegen den SV 08/29 Friedrichsfeld einen starken Start und gingen durch Florian Wiegrink früh in Führung (9.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lowick zunächst die bestimmende Mannschaft, was sich im Doppelpack von Fabian Brömmling (51., 57.) widerspiegelte, der die Partie scheinbar vorzeitig entschied.

Der TuS Stenern setzte im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen und gewann beim SV Rindern überraschend klar mit 4:1. Alexander Tetiet brachte die Gäste in Führung (25.), ehe Felix Amler nachlegte (60.). Auch nach dem Anschlusstreffer blieb Stenern effektiv und erhöhte durch Alexander Biermann (76.) sowie Jacobus Derk Tielemann (80.).

Mit diesem Auswärtssieg verschafft sich Stenern wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und kann sich vorerst etwas von den direkten Abstiegsplätzen lösen. Rindern hingegen verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren, und bleibt im gesicherten Mittelfeld, ohne entscheidend in Richtung Aufstiegsränge eingreifen zu können.

Das wohl prägendste Ergebnis des Spieltags lieferte der SV Haldern, der als Tabellenletzter den Titelanwärter Sportfreunde Broekhuysen bezwang und damit das Aufstiegsrennen massiv beeinflusste. Veit Boßmann erzielte in der 56. Minute den entscheidenden Treffer, der Haldern einen unerwarteten Heimsieg bescherte. Während Haldern mit nun 23 Punkten zumindest ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendet, aber trotzdem deutlich am Ende der Liga bleibt, ist die Niederlage für Broekhuysen ein herber Rückschlag. Der Tabellenzweite verpasst es, den Druck auf den Spitzenreiter aufrechtzuerhalten, und verliert im Rennen um Platz eins entscheidenden Boden. Da nur Rang eins direkt aufsteigt und Platz zwei in die Relegation muss, bekommt dieses Ergebnis eine enorme Tragweite für den Saisonendspurt.

Der VfL Rhede nutzte den Ausrutscher der Konkurrenz und setzte sich in einer engen Partie gegen die SGE Bedburg-Hau durch, wobei die Entscheidung erst in der Nachspielzeit fiel. Kemoh Sacko traf in der 90.+2 Minute und sicherte Rhede damit drei enorm wichtige Punkte im Titelrennen. Durch diesen späten Erfolg baut Rhede seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Punkte aus und hat nun beste Karten im Kampf um den direkten Aufstieg. Bedburg-Hau hingegen bleibt im unteren Tabellenbereich und muss weiterhin aufpassen, nicht weiter in Richtung Abstiegszone abzurutschen, zumal der Abstand zu Rang 15 gering bleibt.

Heute, 15:00 Uhr Borussia Veen Veen Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf 15:00 live PUSH

Spieltext Veen - Pfalzdorf

Heute, 16:00 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer TSV Weeze TSV Weeze 16:00 live PUSH

Spieltext Kevelaer - TSV Weeze

Heute, 15:30 Uhr Hamminkelner SV Hamminkeln TuS Xanten TuS Xanten 15:30 live PUSH

Spieltext Hamminkeln - TuS Xanten

Spieltext BW Dingden II - Anholt

Spieltext Twisteden - Vikt. Goch II

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede

So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV

So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern

So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II



30. Spieltag

Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau

Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten