Bezirksliga 3: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

OSV MeerbuschTrainer:
Dominik VoigtZugänge:
Noah Habig (PSV Wesel), Ylber Rrahmani (TSV Meerbusch II), Devin Bakic (BV 04 Düsseldorf), Marvin Monning (TSV Meerbusch II), Lars Mertens (OSV Meerbusch)Abgänge:
Erijon Syla (CSV Marathon Krefeld), Jerome Vekens (Pausiert), Ioannis Alexiou (Co Trainer)Rheydter SVTrainer:
Arian GerguriZugänge:
Akin Erorhan (VfL Tönisberg), Leonard Bajraktari (1. FC Monheim), Erdem Yildiray Eroglu (TuRa Brüggen), Branimir Galic (SC Union Nettetal), Marinus Sebastian Dassen (DJK Gnadental), Marc Pfeil (DJK Gnadental), Denis Vamara Diabate (VSF Amern), Moritz Wermeling (Sportfreunde Vorst), Daniel Markwica (Sportfreunde Vorst), Joffre Massamba (Rheydter SV), Bilal Anwari (Rheydter SV), Hasan Al-Shammari (Spielverein Klinkum II)Abgänge:
Leon Vosen (DJK/VfL Giesenkirchen), Mats Schleszies (TuS Wickrath), Onur Ökten (TuS Lörrach-Stetten II), Baris Ibrahim Dalbun (Victoria Mennrath), Mohamed Yassine Belhamri (SV Helpenstein), Erti Mucolli (DJK Hehn)SC St. Tönis 1911/20 IITrainer:
Florian VerhaagZugänge:
Zakaria Hachlouf (), Jermaine Isaiah Zerai (TuS Wickrath), Ammar Kiwani (TSV Meerbusch II), Erik Weber (SV Weiden 1914/75), Vasilis Zerdevas (FC Hellas Krefeld), Ramy Kharat (SC St. Tönis 1911/20), Bilal Winkelmann (OSV Meerbusch II), Antoni Jan Kolodziej (SC St. Tönis 1911/20)Abgänge:
Dieumerci Kyanga (SG Unterrath), Jonas Zimmermann (SC St. Tönis 1911/20), Noel Dias Ferreira Souto (Unbekannt), Tobias Müller (Unbekannt), Nils Hoppe (Unbekannt), Ochko Ochir (SC St. Tönis 1911/20 III), Nick Schreiber (SC St. Tönis 1911/20 IV), Youssef Lakbir (SC St. Tönis 1911/20 III), Lucas Noczenski (SC St. Tönis 1911/20), Yigit Taha Siyak (SC St. Tönis 1911/20), Noah Canel Yilmaz (SC St. Tönis 1911/20), Furkan Yavuz (Unbekannt), Alexander Opoku (DJK Novesia Neuss)SC Union Nettetal IITrainer:
David SfarzettaZugänge:
Philipp Hollenbenders (TSV Wachtendonk-Wankum), Jerome Schubbert (VfR Krefeld-Fischeln II), Gentrit Konxheli (BW Meer), Moner Najim Abdulredha (TSV Meerbusch II), Mario Hoffmann (SC Schiefbahn II), Kewel Yezion (SC Niederkrüchten), Arda Can Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Gabriel Herrmann (DJK Hehn), Daniel Peter Finken (DJK Fortuna Dilkrath II), Lahbib Moussaoui (SV Blau-Weiß Meer Herren (1.)), Ouassim Jadaoun (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ahmed Omeirat (1. FC Viersen), Daniel Felipe Karpf-Luque (DJK Fortuna Dilkrath), Isaac Bortsie (SV Lürrip)Abgänge:
Luca Adrians (TuRa Brüggen), Niklas Beenen (Thomasstadt Kempen), Luca Stenzel (BSV Leutherheide), Hüseyin Irgat (SSV Grefrath 1910/24 II), Konrad Wyzynski (Dülkener FC), Paul Cremers (VfL Tönisberg II)Sportfreunde BroekhuysenTrainer:
Sebastian ClarkeZugänge:
Junior Willems (TSV Nieukerk)Abgänge:
Marius Brüx (Sportfreunde Broekhuysen II)SpVg OdenkirchenTrainer:
Simon SommerZugänge:
Nick-Odin Münster (SC Union Nettetal), Mathay Diego Pauwels (1. FC Mönchengladbach), Ben Bender (SV Bedburdyck/Gierath), Kilian Mischtal (SV Bedburdyck/Gierath), Justus Küpper (ASV Einigkeit Süchteln), Curtis Biedermann (Baiersdorfer SV), Thomas Tümmers (Türkiyemspor Mönchengladbach), Tom Luca Wolters (1. FC Viersen)Abgänge:
Metin Türkay (unbekannt), Metin Türkay (Türkiyemspor Mönchengladbach), Dzenan Sinanovic (BV Wevelinghoven)SSV Grefrath 1910/24Trainer:
Alexander ThammZugänge:
Manuel Franken (VfL Tönisberg), Daniel Franken (VfL Tönisberg), Fynn Treker (VfL Tönisberg), Lucas Perica (Thomasstadt Kempen III)Abgänge:
Jonas Landwehrs (Dülkener FC), Christofer Feyen (Karriereende), Moritz Leutgeb (BSV Leutherheide)Thomasstadt KempenTrainer:
Andre MeierZugänge:
Niklas Beenen (SC Union Nettetal II), Ralf Ring (SV Scherpenberg)Abgänge:
Nick Wolters (SV Sevelen)TSV Krefeld-BockumTrainer:
Karl-Heinz HimmelmannZugänge:
Bright Gyasi (RSG Verberg/Gartenst. II), Elyesa Terzi (CSV Marathon Krefeld), Naaven Somasundaram (Aus eigener Jugend), Florian Heintz (Aus eigener Jugend), Levent Ünal (Reaktiviert), Ferdi Walburg (SV Uedesheim), Erwin Walburg (SV Uedesheim), Denis Shabani (VfR Krefeld-Fischeln), Hicham Biyad (GSV Moers)Abgänge:
Viron Anagnostou (CSV Marathon Krefeld), Tino Reucher (KFC Uerdingen 05 II), Wale Afees Arogundade (KFC Uerdingen 05 II), Andreas Vercoulen (KFC Uerdingen 05 II), Jonas Sevenich (KFC Uerdingen 05 II), Robin Müller (TSV Krefeld-Bockum II), Jonas Eiker (KFC Uerdingen 05 II), Gianluca Tunc (Karriereende), Sébastien George Linares (SG Unterrath), Abdul Hassan Barrie (SG Unterrath), Felix Eduard Soldan (KFC Uerdingen 05 II), Richard Esters (SuS Krefeld IV), Salvatore Petito (MSV Duisburg)TuRa BrüggenTrainer:
Markus MüllerZugänge:
Daniel Kawohl (), Luca Adrians (SC Union Nettetal II), Lamin Fuchs (VSF Amern), Sebastian Grund (FC Aura Athletik), Marvin Löw (TuRa Brüggen II)Abgänge:
Timo Vootz (Pausiert), Erdem Yildiray Eroglu (Rheydter SV), Ivo Jennißen (TuRa Brüggen II), Kai Dietrich (Dülkener FC)TuS WickrathTrainer:
Gianluca NurraZugänge:
Dominik Weigl (1. FC Viersen), Ilias Kayhani (Türkiyemspor Mönchengladbach), Abdülhakim Yildirim (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mats Schleszies (Rheydter SV), Moussa Coulibaly (Victoria Mennrath), Thomas Welzer (SC Kapellen-Erft), Yassine Janah (1. FC Viersen)Abgänge:
Leart Prebreza (VfR Krefeld-Fischeln), Luis Erkelentz (Sportfreunde Neuwerk II), Sem Mabela Samba (1. FC Mönchengladbach), Jermaine Isaiah Zerai (SC St. Tönis 1911/20 II), Noah Papenfuss (Sportfreunde Uevekoven)VfB UerdingenTrainer:
Stefan G. RexZugänge:
Savio Carvalho Rodrigues (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Arda Nacioglu (CSV Marathon Krefeld), Abdulhadi Alamad (VfR Krefeld-Fischeln), Strahinja Prodanovic (VfR Krefeld-Fischeln), Mohamed Osman (VfR Krefeld-Fischeln), Phillip Christian Schütz (VfB Uerdingen II), Rafik Gamal Aurelien Traore (DJK VfL Willich II), Faruk Erdogan (DJK VfL Willich II)Abgänge:
Tolunay Eyüpoglu (FC Traar), Burhan Sahin (SSV Strümp), Irfan Yildiz (SC Schiefbahn)VfL TönisbergTrainer:
Justin MüllerZugänge:
Arjeton Krasniqi (VfL Repelen), Yassin Ait Dada (VfL Repelen), Yubery Santo Stielke (VfL Repelen), Metin Özmen (TuS Asterlagen), Ronaldo Onuzi (JSG Tönisberg/Kempen), Noah Kubsda (JSG Tönisberg/Kempen), Jawad Ebrahimi (JSG Tönisberg/Kempen), Ben Funken (JSG Tönisberg/Kempen), Jan Maiß (JSG Tönisberg/Kempen), Alexander Ninow (JSG Tönisberg/Kempen), Maximilian Tivadar (JSG Tönisberg/Kempen), Rouven Hüsken (JSG Tönisberg/Kempen), Justice Oboro (Eigene Jugend), Sascha Weyen (VfL Repelen), David Machnik (Rückkehr statt Wechsel !)Abgänge:
David Machnik (CSV Marathon Krefeld), Manuel Franken (SSV Grefrath 1910/24), Daniel Franken (SSV Grefrath 1910/24), Fynn Treker (SSV Grefrath 1910/24), Akin Erorhan (Rheydter SV), Sebastian Görres (Pausiert), Fabian Kempkens (Karriereende), Bertan Josua Yildiz (Ratingen 04/19 U23 II)VfR Krefeld-FischelnTrainer:
Fabian WiegersZugänge:
Fabian Wiegers (TSV Kaldenkirchen), Kai Lukas Otten (TSV Kaldenkirchen), Philipp Stephan Wiegers (TSV Kaldenkirchen), Paul Adams (GSV Moers), Matti Grabig (GSV Moers), Marian Rost (GSV Moers), Lars Heines (TSV Kaldenkirchen), Leart Prebreza (TuS Wickrath), Felix Gerdts (vereinslos), Georgio-Marcelino Wackers (SuS Krefeld), Hendrik Schons (VfL Repelen), Tobias Tatzel (VfL Repelen), Robin Rasche (VfL Repelen), Hope Noruwa Ogansuyi (SV Scherpenberg), Marvin Trentzsch (VfL Repelen), Nicolas Pullara (KFC Uerdingen 05), Nuri Wiesner (VfB Homberg), Semih Zeriner (vereinslos), Lukas Dieninghoff (MSV Düsseldorf)Abgänge:
Carlo Honoré Heinrich (CSV Marathon Krefeld), Leon Buschen (CSV Marathon Krefeld), Ben Schubert (CSV Marathon Krefeld), Marc Jean Lacroix (CSV Marathon Krefeld), Andoni Sanchez Valverde Erice (CSV Marathon Krefeld), Amir Alili (1. FC Grevenbroich-Süd), Simon Nicklas Brocker (DJK VfL Willich), Abdulhadi Alamad (VfB Uerdingen), Strahinja Prodanovic (VfB Uerdingen), Mohamed Osman (VfB Uerdingen), Maximilian Kuznik (1. FC Mönchengladbach), Denis Shabani (TSV Krefeld-Bockum)
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