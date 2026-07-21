 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Bezirksliga 3: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Bezirksliga Niederrhein 3: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Jens Terhardt

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Bezirksliga 3
Nettetal II
Tönisberg
VfR Fischeln
Odenkirchen

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Bezirksliga 3 2026/27

Anadolu Türkspor Krefeld
Trainer: Ugur Karpuz
Zugänge: Semih Cakir (CSV Marathon Krefeld), Amir Hossein Ahmadi (TIV Nettetal)
Abgänge: Semih Zeriner (), Samed Yesil (CSV Marathon Krefeld), Mert Emin Dogan (CSV Marathon Krefeld), Eren Muhammed Helvaci (SSV Strümp), Emre Kizil (Ziel unbekannt), Hamza Incirci (SSV Strümp), Giuseppe Parvisi (FC Hellas Krefeld), Antonio De Luca (FC Hellas Krefeld), Kenan Cantürk (FC Hellas Krefeld), Benedict Essel Mensah (DJK VfL Willich), Samet Cebe (KFC Uerdingen 05 II)

CSV Marathon Krefeld
Trainer: Onur Özkaya
Zugänge: Carlo Honoré Heinrich (VfR Krefeld-Fischeln), David Machnik (VfL Tönisberg), Tanju Öztürk (Vereinslose Spieler Niederrhein), Leon Buschen (VfR Krefeld-Fischeln), Viron Anagnostou (TSV Krefeld-Bockum), Gabriel Preuß (Viktoria Goch), Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld), Ben Schubert (VfR Krefeld-Fischeln), Marc Jean Lacroix (VfR Krefeld-Fischeln), Mert Emin Dogan (Anadolu Türkspor Krefeld), Andoni Sanchez Valverde Erice (VfR Krefeld-Fischeln), Boran Yilmaz (Anadolu Türkspor Krefeld), Semi Emre Gürbüz (), Batuhan Arslanoglu (ASV Einigkeit Süchteln), Erijon Syla (OSV Meerbusch), Daud Gergery (FC Büderich)
Abgänge: Dennis Lerche (FC Traar), Dario Krezic (Umzug nach Österreich), Fritz Fiedler (VfB Speldorf), Marco Grünert (VfB Homberg II), Alexander Sascha Babuschkin (SuS Krefeld), Semi Emre Gürbüz (FC Hellas Krefeld), Semih Cakir (Anadolu Türkspor Krefeld), Aljusan Jasarov (Türkgücü Velbert), Ekrem Aksu (FC Hellas Krefeld), Elyesa Terzi (TSV Krefeld-Bockum), Arda Nacioglu (VfB Uerdingen), Alexander Siepmann (SC Schiefbahn), David Machnik (VfL Tönisberg), Ben Schubert (SC Viktoria 07 Anrath)

DJK Fortuna Dilkrath
Trainer: Björn Feldberg
Zugänge: Jörg Ungerer (TSV Kaldenkirchen), Janis Ungerer (TSV Kaldenkirchen), Robin Vogl (SC Niederkrüchten), Emil Böhme (ASV Einigkeit Süchteln)
Abgänge: Daniel Felipe Karpf-Luque (SC Union Nettetal II), Danyal Öviç (TVAS Viersen)

FC Aldekerk
Trainer: Marc Kersjes
Zugänge: keine
Abgänge: Jan van den Broek (Karriereende), Frederic Stiller (Karriereende), Paul Joel Schramm (SG AdlerDielfen / SF Obersdorf)

OSV Meerbusch
Trainer: Dominik Voigt
Zugänge: Noah Habig (PSV Wesel), Ylber Rrahmani (TSV Meerbusch II), Devin Bakic (BV 04 Düsseldorf), Marvin Monning (TSV Meerbusch II), Lars Mertens (OSV Meerbusch)
Abgänge: Erijon Syla (CSV Marathon Krefeld), Jerome Vekens (Pausiert), Ioannis Alexiou (Co Trainer)

Rheydter SV
Trainer: Arian Gerguri
Zugänge: Akin Erorhan (VfL Tönisberg), Leonard Bajraktari (1. FC Monheim), Erdem Yildiray Eroglu (TuRa Brüggen), Branimir Galic (SC Union Nettetal), Marinus Sebastian Dassen (DJK Gnadental), Marc Pfeil (DJK Gnadental), Denis Vamara Diabate (VSF Amern), Moritz Wermeling (Sportfreunde Vorst), Daniel Markwica (Sportfreunde Vorst), Joffre Massamba (Rheydter SV), Bilal Anwari (Rheydter SV), Hasan Al-Shammari (Spielverein Klinkum II)
Abgänge: Leon Vosen (DJK/VfL Giesenkirchen), Mats Schleszies (TuS Wickrath), Onur Ökten (TuS Lörrach-Stetten II), Baris Ibrahim Dalbun (Victoria Mennrath), Mohamed Yassine Belhamri (SV Helpenstein), Erti Mucolli (DJK Hehn)

SC St. Tönis 1911/20 II
Trainer: Florian Verhaag
Zugänge: Zakaria Hachlouf (), Jermaine Isaiah Zerai (TuS Wickrath), Ammar Kiwani (TSV Meerbusch II), Erik Weber (SV Weiden 1914/75), Vasilis Zerdevas (FC Hellas Krefeld), Ramy Kharat (SC St. Tönis 1911/20), Bilal Winkelmann (OSV Meerbusch II), Antoni Jan Kolodziej (SC St. Tönis 1911/20)
Abgänge: Dieumerci Kyanga (SG Unterrath), Jonas Zimmermann (SC St. Tönis 1911/20), Noel Dias Ferreira Souto (Unbekannt), Tobias Müller (Unbekannt), Nils Hoppe (Unbekannt), Ochko Ochir (SC St. Tönis 1911/20 III), Nick Schreiber (SC St. Tönis 1911/20 IV), Youssef Lakbir (SC St. Tönis 1911/20 III), Lucas Noczenski (SC St. Tönis 1911/20), Yigit Taha Siyak (SC St. Tönis 1911/20), Noah Canel Yilmaz (SC St. Tönis 1911/20), Furkan Yavuz (Unbekannt), Alexander Opoku (DJK Novesia Neuss)

SC Union Nettetal II
Trainer: David Sfarzetta
Zugänge: Philipp Hollenbenders (TSV Wachtendonk-Wankum), Jerome Schubbert (VfR Krefeld-Fischeln II), Gentrit Konxheli (BW Meer), Moner Najim Abdulredha (TSV Meerbusch II), Mario Hoffmann (SC Schiefbahn II), Kewel Yezion (SC Niederkrüchten), Arda Can Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Gabriel Herrmann (DJK Hehn), Daniel Peter Finken (DJK Fortuna Dilkrath II), Lahbib Moussaoui (SV Blau-Weiß Meer Herren (1.)), Ouassim Jadaoun (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ahmed Omeirat (1. FC Viersen), Daniel Felipe Karpf-Luque (DJK Fortuna Dilkrath), Isaac Bortsie (SV Lürrip)
Abgänge: Luca Adrians (TuRa Brüggen), Niklas Beenen (Thomasstadt Kempen), Luca Stenzel (BSV Leutherheide), Hüseyin Irgat (SSV Grefrath 1910/24 II), Konrad Wyzynski (Dülkener FC), Paul Cremers (VfL Tönisberg II)

Sportfreunde Broekhuysen
Trainer: Sebastian Clarke
Zugänge: Junior Willems (TSV Nieukerk)
Abgänge: Marius Brüx (Sportfreunde Broekhuysen II)

SpVg Odenkirchen
Trainer: Simon Sommer
Zugänge: Nick-Odin Münster (SC Union Nettetal), Mathay Diego Pauwels (1. FC Mönchengladbach), Ben Bender (SV Bedburdyck/Gierath), Kilian Mischtal (SV Bedburdyck/Gierath), Justus Küpper (ASV Einigkeit Süchteln), Curtis Biedermann (Baiersdorfer SV), Thomas Tümmers (Türkiyemspor Mönchengladbach), Tom Luca Wolters (1. FC Viersen)
Abgänge: Metin Türkay (unbekannt), Metin Türkay (Türkiyemspor Mönchengladbach), Dzenan Sinanovic (BV Wevelinghoven)

SSV Grefrath 1910/24
Trainer: Alexander Thamm
Zugänge: Manuel Franken (VfL Tönisberg), Daniel Franken (VfL Tönisberg), Fynn Treker (VfL Tönisberg), Lucas Perica (Thomasstadt Kempen III)
Abgänge: Jonas Landwehrs (Dülkener FC), Christofer Feyen (Karriereende), Moritz Leutgeb (BSV Leutherheide)

Thomasstadt Kempen
Trainer: Andre Meier
Zugänge: Niklas Beenen (SC Union Nettetal II), Ralf Ring (SV Scherpenberg)
Abgänge: Nick Wolters (SV Sevelen)

TSV Krefeld-Bockum
Trainer: Karl-Heinz Himmelmann
Zugänge: Bright Gyasi (RSG Verberg/Gartenst. II), Elyesa Terzi (CSV Marathon Krefeld), Naaven Somasundaram (Aus eigener Jugend), Florian Heintz (Aus eigener Jugend), Levent Ünal (Reaktiviert), Ferdi Walburg (SV Uedesheim), Erwin Walburg (SV Uedesheim), Denis Shabani (VfR Krefeld-Fischeln), Hicham Biyad (GSV Moers)
Abgänge: Viron Anagnostou (CSV Marathon Krefeld), Tino Reucher (KFC Uerdingen 05 II), Wale Afees Arogundade (KFC Uerdingen 05 II), Andreas Vercoulen (KFC Uerdingen 05 II), Jonas Sevenich (KFC Uerdingen 05 II), Robin Müller (TSV Krefeld-Bockum II), Jonas Eiker (KFC Uerdingen 05 II), Gianluca Tunc (Karriereende), Sébastien George Linares (SG Unterrath), Abdul Hassan Barrie (SG Unterrath), Felix Eduard Soldan (KFC Uerdingen 05 II), Richard Esters (SuS Krefeld IV), Salvatore Petito (MSV Duisburg)

TuRa Brüggen
Trainer: Markus Müller
Zugänge: Daniel Kawohl (), Luca Adrians (SC Union Nettetal II), Lamin Fuchs (VSF Amern), Sebastian Grund (FC Aura Athletik), Marvin Löw (TuRa Brüggen II)
Abgänge: Timo Vootz (Pausiert), Erdem Yildiray Eroglu (Rheydter SV), Ivo Jennißen (TuRa Brüggen II), Kai Dietrich (Dülkener FC)

TuS Wickrath
Trainer: Gianluca Nurra
Zugänge: Dominik Weigl (1. FC Viersen), Ilias Kayhani (Türkiyemspor Mönchengladbach), Abdülhakim Yildirim (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mats Schleszies (Rheydter SV), Moussa Coulibaly (Victoria Mennrath), Thomas Welzer (SC Kapellen-Erft), Yassine Janah (1. FC Viersen)
Abgänge: Leart Prebreza (VfR Krefeld-Fischeln), Luis Erkelentz (Sportfreunde Neuwerk II), Sem Mabela Samba (1. FC Mönchengladbach), Jermaine Isaiah Zerai (SC St. Tönis 1911/20 II), Noah Papenfuss (Sportfreunde Uevekoven)

VfB Uerdingen
Trainer: Stefan G. Rex
Zugänge: Savio Carvalho Rodrigues (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Arda Nacioglu (CSV Marathon Krefeld), Abdulhadi Alamad (VfR Krefeld-Fischeln), Strahinja Prodanovic (VfR Krefeld-Fischeln), Mohamed Osman (VfR Krefeld-Fischeln), Phillip Christian Schütz (VfB Uerdingen II), Rafik Gamal Aurelien Traore (DJK VfL Willich II), Faruk Erdogan (DJK VfL Willich II)
Abgänge: Tolunay Eyüpoglu (FC Traar), Burhan Sahin (SSV Strümp), Irfan Yildiz (SC Schiefbahn)

VfL Tönisberg
Trainer: Justin Müller
Zugänge: Arjeton Krasniqi (VfL Repelen), Yassin Ait Dada (VfL Repelen), Yubery Santo Stielke (VfL Repelen), Metin Özmen (TuS Asterlagen), Ronaldo Onuzi (JSG Tönisberg/Kempen), Noah Kubsda (JSG Tönisberg/Kempen), Jawad Ebrahimi (JSG Tönisberg/Kempen), Ben Funken (JSG Tönisberg/Kempen), Jan Maiß (JSG Tönisberg/Kempen), Alexander Ninow (JSG Tönisberg/Kempen), Maximilian Tivadar (JSG Tönisberg/Kempen), Rouven Hüsken (JSG Tönisberg/Kempen), Justice Oboro (Eigene Jugend), Sascha Weyen (VfL Repelen), David Machnik (Rückkehr statt Wechsel !)
Abgänge: David Machnik (CSV Marathon Krefeld), Manuel Franken (SSV Grefrath 1910/24), Daniel Franken (SSV Grefrath 1910/24), Fynn Treker (SSV Grefrath 1910/24), Akin Erorhan (Rheydter SV), Sebastian Görres (Pausiert), Fabian Kempkens (Karriereende), Bertan Josua Yildiz (Ratingen 04/19 U23 II)

VfR Krefeld-Fischeln
Trainer: Fabian Wiegers
Zugänge: Fabian Wiegers (TSV Kaldenkirchen), Kai Lukas Otten (TSV Kaldenkirchen), Philipp Stephan Wiegers (TSV Kaldenkirchen), Paul Adams (GSV Moers), Matti Grabig (GSV Moers), Marian Rost (GSV Moers), Lars Heines (TSV Kaldenkirchen), Leart Prebreza (TuS Wickrath), Felix Gerdts (vereinslos), Georgio-Marcelino Wackers (SuS Krefeld), Hendrik Schons (VfL Repelen), Tobias Tatzel (VfL Repelen), Robin Rasche (VfL Repelen), Hope Noruwa Ogansuyi (SV Scherpenberg), Marvin Trentzsch (VfL Repelen), Nicolas Pullara (KFC Uerdingen 05), Nuri Wiesner (VfB Homberg), Semih Zeriner (vereinslos), Lukas Dieninghoff (MSV Düsseldorf)
Abgänge: Carlo Honoré Heinrich (CSV Marathon Krefeld), Leon Buschen (CSV Marathon Krefeld), Ben Schubert (CSV Marathon Krefeld), Marc Jean Lacroix (CSV Marathon Krefeld), Andoni Sanchez Valverde Erice (CSV Marathon Krefeld), Amir Alili (1. FC Grevenbroich-Süd), Simon Nicklas Brocker (DJK VfL Willich), Abdulhadi Alamad (VfB Uerdingen), Strahinja Prodanovic (VfB Uerdingen), Mohamed Osman (VfB Uerdingen), Maximilian Kuznik (1. FC Mönchengladbach), Denis Shabani (TSV Krefeld-Bockum)

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