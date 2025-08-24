 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Emmanuel Adu (r.) jubelt diesmal doppelt.
Emmanuel Adu (r.) jubelt diesmal doppelt. – Foto: Diana Horster

Bezirksliga 3: So liefen die Spiele am Sonntag!

Bezirksliga Niederrhein: In der Gruppe 3 spielen die Top-Teams OSV Meerbusch, VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk bereits am Freitagabend.

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Der 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hat am Freitag den Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk hervorgebracht, weil auch der TSV Bockum gegen den VfL Tönisberg unterlag. Außerdem bezwingt der OSV Meerbusch Grefrath.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
2
Abpfiff
Nach der Gala gegen Lürrip ist der TSV Krefeld-Bockum den ersten Platz schon wieder los, weil der VfL Tönisberg erneut seine Klasse gezeigt hat. Daniel Franken und Brian Dollen trafen auswärts und sicherten vor dem Anschlusstreffer den Auswärtssieg der Gäste. Zwei schwierige Spiele und zwei Siege - für Tönisberg könnte es kaum besser laufen.

TSV Krefeld-Bockum – VfL Tönisberg 1:2
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Lukas Gwosdz (72. Robin Müller), Sam Ghebreamlak Seghid, Hun Brandon Danh Do, Jan-Erik Neikes (62. Malte Latosinszky), Christian Tönnißen, Mert Cemal Celik (60. Valon Xhaferi) - Trainer: Tino Reucher - Trainer: Marcel Blaschkowitz
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Alex Andreas Schmidt (46. Sebastian Görres), Akin Erorhan, Fabian Kempkens (73. Alexander Siepmann), Janik Dünwald, Simon Kuschel, Brian Dollen (90. Leonard Koeters), Björn Andreas Koths (80. Ronaldo Onuzi), Bertan Josua Yildiz (46. Daniel Franken) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Mats Gaerber
Tore: 0:1 Daniel Franken (46.), 0:2 Brian Dollen (68.), 1:2 Christian Tönnißen (88. Foulelfmeter)

Fr., 22.08.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
2
0
Abpfiff
Der OSV Meerbusch rehabilitiert sich nach der Auftaktpleite und schlägt den SSV Grefrath dank eines Doppelschlags: Die Gäste, die mit einem Remis gestartet waren, gingen durch Saba Khargelia (69.) und Luca Finn Pohlmann (73.) in Rückstand und konnten sich in der Folge vom 0:2 nicht mehr erholen.

OSV Meerbusch – SSV Grefrath 1910/24 2:0

OSV Meerbusch: Lars Kruse, Luca Oliver Handke (54. Jerome Vekens), Luis Mick Heich, Angelo Recker, Tim Tetzlaff (54. Luca Finn Pohlmann), Andrea Spada (84. Connor Marvin Wienands), Jonas Kunft, Timo Fabian Kaufmann (54. Marvin Höffges), Junior Rainer Dos Santos Steuer, Ben Israil, Saba Khargelia (71. Philip Schmelzer) - Trainer: Dominik Voigt
SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Gerrit Lenssen (85. Rudl Ismail), David Pries, Luis Neber, Moritz Leutgeb, Lukas Hanssen, Sven Keller (55. Tim Weiner), Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 367
Tore: 1:0 Saba Khargelia (69.), 2:0 Luca Finn Pohlmann (73.)

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
3
2
Abpfiff
Knapp im Niederrheinpokal gescheitert, brutal gegen Bockum verloren und nun Pech gehabt: Der SV Lürrip ist in dieser Saison noch nicht angekommen, dabei glich er bei Sportfreunde Neuwerk gleich zweimal aus. Dass die Elf von Erdogan Karaca aber seit Freitag der neue Tabellenführer ist, liegt vor allem an Emmanuel Adu. Der Angreifer traf in der Schlussminute zum 3:2-Endstand.

Sportfreunde Neuwerk – SV Lürrip 3:2
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Sven Bjarne Witt, Leon Troschka, Malte Krüger (71. Christian Schultz), Leon Jansen, Berkan Dursun (46. Marwan El Khoulati Haroun), Emmanuel Adu (90. Marc Nickels), Dominik Klouth (59. Marius Meffert) - Trainer: Timo Rheindorf - Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann (83. Elias Bellahsen), Marc Klunk, Tiago Simoes Correia (87. Nico Hermanns), Sefa Sürmeli (32. Harith Jargavani), Aslan Yusuf Ergül, Mehmet-Kaan Ilgörmez (66. Vadim Shkolnik), Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Saher Kalaf (78. Joel Mabela Samba) - Trainer: Dario Cancian
Schiedsrichter: Daniel Jennen (Brüggen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Berkan Dursun (22.), 1:1 Michael Bohnen (23.), 2:1 Emmanuel Adu (29.), 2:2 Harith Jargavani (34.), 3:2 Emmanuel Adu (89.)

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
0
Spieltext SC St. Tönis II - FC Viersen

Heute, 14:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
2
Abpfiff
Spieltext DJK Dilkrath - FC Mgladbach

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
3
1
Abpfiff
Spieltext CSV Marathon - Nettetal II

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
3
Abpfiff
Spieltext VfR Fischeln - Odenkirchen

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
5
2
Abpfiff
Spieltext Türkiyemspor - Thomasstadt

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
4
2
Abpfiff
Spieltext Brüggen - TuS Wickrath

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 024.8.2025, 17:18 Uhr
André NückelAutor