Bezirksliga 3: So läuft die Vorbereitung der Aufsteiger Am 14. August fällt der Startschuss für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga. FuPa Niederrhein gibt euch einen Überblick über die Vorbereitung der Aufsteiger. von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

So läuft die Vorbereitung der Bezirksliga-Aufsteiger – Foto: Markus Verwimp

Der Rheydter Spielverein und Anadolu Türkspor Krefeld haben bislang eine sehr stabile Vorbereitung hingelegt, die alle Zeichen darauf setzt, dass diese beiden Aufsteiger schnell in der Bezirksliga, Gruppe 3 Fuß fassen können. Ganz anders sieht es hingegen beim FC Aldekerk aus. Der A-Liga-Meister aus dem Kreis Kleve/Geldern hat keinen guten Voba-Supercup gespielt und wird vor den ersten Pflichtspielen noch einige Baustellen beseitigen müssen.

Der RSV kann alles in allem mit Mut in die Saison gehen Der Rheydter Spielverein wird alles in allem zufrieden sein mit dem, was er bislang in der Vorbereitung gezeigt hat. Zwar stehen zwei Niederlagen beim 1. FC Grevenbroich-Süd (1:3) und Victoria Mennrath (3:4) zu Buche, doch haben beide Teams auch den Anspruch, einen Bezirksliga-Aufsteiger zu schlagen – zumal sich der RSV beim Landesligisten Mennrath sehr ordentlich präsentiert hat. Gegen die A-Ligisten VfR Büttgen (4:3) und den VfB Korschenbroich (8:1) gab es derweil Siege für die Mannschaft von Arian Gerguri. Auch gegen den Neusser Bezirksligisten DJK Novesia gewann der RSV mit 2:0. Beim BV 04 Düsseldorf gab der einstige Oberligist hingegen eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Alles in allem dürfte sich der RSV mit Blick auf die anstehende Saison berechtigte Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen. Manche Stimmen werden die Rheydter sogar in der oberen Tabellenhälfte verorten. Besorgniserregend Resultate beim FC Aldekerk Der FC Aldekerk hat beim Voba-Supercup mitgemacht, einem sehr beliebten Vorbereitungsturnier im Kreis Kleve/Geldern und über die regionalen Grenzen hinaus. Dass der A-Liga-Meister der vergangenen Spielzeit dort nur einen Sieg aus drei Spielen geholt hat, der nichtmal sportlich begründet war, dürfte nicht zur Freude von Trainer Marc Kersjes sein, da die Gegner allesamt aus der Kreisliga A stammten. Gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen (0:2) und Viktoria Goch II (1:2) reichte es nicht für einen Punktgewinn. Die Partie gegen die SG Kessel/Ho-Ha wurde wiederum für den FC Aldekerk gewertet, weil der Gegner nicht angetreten war.

Eine weitere deutliche Klatsche gab es zudem gegen den TuS Xanten, bei dem die Kersjes-Elf ein 2:7 einstecken musste. Den einzigen echten Sieg auf dem Platz gab es somit beim 4:2 gegen die zweite Mannschaft des FC Neukirchen-Vluyn. Insgesamt zeigen sich viele Baustellen beim FC Aldekerk, die es bis zum ersten Ligaspiel gegen den Aufstiegsfavoriten OSV Meerbusch dringend zu beseitigen gilt. Stabile Vorbereitung bislang – harte Aufgaben warten Mit fünf Siegen und einer Niederlage steht Anadolu Türkspor Krefeld von den drei Aufsteigern ergebnistechnisch am besten da. Gegen die A-Ligisten SSV Strümp (4:2), Türkiyemspor Mönchengladbach (5:1) und FC Bosporus Düsseldorf (4:1) gab es souveräne Siege. Auch gegen Gegner aus derselben Spielklasse lief es für das Team von Ugur Karpuz rund: Beim TV Kalkum-Wittlaer gab es einen 2:0-Erfolg zu feiern und den TuS Asterlagen überrollten die Krefelder sogar mit 5:1. Lediglich gegen den Landesligisten Sportfreunde Neuwerk lief es nicht – dort kassierte Anadolu eine deutliche 1:5-Klatsche. Bislang sieht es ganz danach aus, als würde Anadolu Türkspor Krefeld in der Bezirksliga schnell Fuß fassen können. Mit vier kommenden Testspielen – unter anderem gegen zwei Oberligisten – steht allerdings noch ein äußerst straffes Restprogramm auf dem Plan.