Bezirksliga 3: Schlüsselspiel für SF Neuwerk & 1. FC Viersen

34. und letzter Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch geht als spielfreier Tabellenführer in den Spieltag, kann aber von Sportfreunde Neuwerk entthront werden. Neuwerk gastiert beim 1. FC Viersen, der seinerseits noch auf den direkten Klassenerhalt hofft. Dafür erforderlich: Im besten Fall eine Niederlage von Union Nettetal II gegen Türkiyemspor Mönchengladbach und ein eigener Punkt.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach 5:0
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath 3:1
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24 2:8
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg 1:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen 2:3
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen 1:4
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach