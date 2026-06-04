 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Bezirksliga 3: Schlüsselspiel für SF Neuwerk & 1. FC Viersen

Bezirksliga 3: Der OSV Meerbusch geht als spielfreier Tabellenführer in den Spieltag, kann aber von Sportfreunde Neuwerk entthront werden. Neuwerk gastiert beim 1. FC Viersen, der seinerseits noch auf den direkten Klassenerhalt hofft.

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Setzen sich Tristan Benten und Neuwerk im Titelrennen durch?
Setzen sich Tristan Benten und Neuwerk im Titelrennen durch? – Foto: Markus Verwimp

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34. und letzter Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch geht als spielfreier Tabellenführer in den Spieltag, kann aber von Sportfreunde Neuwerk entthront werden. Neuwerk gastiert beim 1. FC Viersen, der seinerseits noch auf den direkten Klassenerhalt hofft. Dafür erforderlich: Im besten Fall eine Niederlage von Union Nettetal II gegen Türkiyemspor Mönchengladbach und ein eigener Punkt.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30live
Spieltext FC Viersen - SF Neuwerk

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30live
Spieltext Nettetal II - Türkiyemspor

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
13:00live
Spieltext Brüggen - SC St. Tönis II

Sa., 06.06.2026, 18:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
18:30live
Spieltext TuS Wickrath - DJK Dilkrath

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30
Spieltext FC Mgladbach - TSV Bockum

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
16:00
Spieltext Tönisberg - CSV Marathon

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:15
Spieltext SSV Grefrath - VfR Fischeln

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
16:00
Spieltext Thomasstadt - Odenkirchen

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach 5:0
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath 3:1
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24 2:8
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg 1:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen 2:3
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen 1:4

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!