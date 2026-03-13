Spieltag in der Bezirksliga. – Foto: Martin Häming
Bezirksliga 3 live: Viersen jubelt - wer feiert am Sonntag?
Bezirksliga 3: TuRa Brüggen bleibt Tabellenführer OSV Meerbusch auf den Fersen, CSV Marathon Krefeld gewinnt torreich in Kempen - Dennis Lerche erzielt vier Treffer, Nils Bonsels entscheidet das Spiel in Tönisberg.
von André Nückel · 13.03.2026, 22:14 Uhr · 0 Leser
Spieltag 23 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: TuRa Brüggen kann am Freitag im Aufstiegsrennen vorlegen - es geht zum VfL Tönisberg. Wichtige Heimspiele stehen am Samstag für den 1. FC Mönchengladbach, gegen den 1. FC Viersen, und die SpVg Odenkirchen, gegen Sportfreunde Neuwerk, an.
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Fr., 13.03.2026, 20:00 Uhr
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer zwischen Thomasstadt Kempen und dem CSV Marathon Krefeld. Lucas Matteo Klaaßen brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch anschließend übernahm Marathon die Kontrolle. Dennis Lerche drehte die Partie mit einem Dreierpack binnen zwölf Minuten (27., 29., 39.), ehe Emre Özkaya nach der Pause auf 4:1 erhöhte (52.). Kempen kämpfte sich zurück: Fabian Wagner (72.) und Pascal Ulbricht (87.) verkürzten. Doch Lerche setzte kurz darauf mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt (89.). Mit nun 33 Punkten verbessert sich Marathon auf Rang sechs, während Kempen im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.
Fr., 13.03.2026, 20:00 Uhr
Der TuRa Brüggen bleibt ein Verfolger des Spitzenreiters OSV Meerbusch. Beim VfL Tönisberg gewann die Mannschaft von Trainer Markus Müller mit 2:1. Nils Bonsels brachte Brüggen in der 22. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause erneut (71.). Tönisberg kam erst spät zurück ins Spiel, als Tim Couball kurz vor Schluss verkürzte (89.). Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Brüggen bleibt damit mit 49 Punkten auf Rang drei und hält den Abstand zu OSV Meerbusch bei sechs Punkten, während Tönisberg im Niemandsland verharrt.
Die Rückkehr von Trainer Stephan Houben zum 1. FC Mönchengladbach lief für seinen 1. FC Viersen erfolgreich! Viersen verlässt nach einem 3:1-Erfolg zumindest bis Sonntag den Tabellenkeller, den Unterschied markierte der 22-jährige Offensivmann Marvin Stefan Struckmann. Er schoss die ersten beiden Treffer der Grenzländer und war entsprechend hauptverantwortlich für den Auswärtssieg. Die Westender haben dagegen vier Punkte weniger und liegen auf Rang 17 - nur der zurückgezogene SV Lürrip liegt hinter dem 1. FC MG.
Die Sportfreunde Neuwerk verpassten in Odenkirchen den Sieg - mehr an dieser Stelle
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Spieltext SSV Grefrath - SC St. Tönis II
Spieltext Nettetal II - DJK Dilkrath
Spieltext Türkiyemspor - TSV Bockum
Spieltext VfR Fischeln - OSV Meerbu.
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Das sind die nächsten Spieltage
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen