Bezirksliga 3 live: Viersen jubelt - wer feiert am Sonntag?

Spieltag in der Bezirksliga. – Foto: Martin Häming

Spieltag 23 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: TuRa Brüggen kann am Freitag im Aufstiegsrennen vorlegen - es geht zum VfL Tönisberg. Wichtige Heimspiele stehen am Samstag für den 1. FC Mönchengladbach, gegen den 1. FC Viersen, und die SpVg Odenkirchen, gegen Sportfreunde Neuwerk, an.

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Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer zwischen Thomasstadt Kempen und dem CSV Marathon Krefeld. Lucas Matteo Klaaßen brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch anschließend übernahm Marathon die Kontrolle. Dennis Lerche drehte die Partie mit einem Dreierpack binnen zwölf Minuten (27., 29., 39.), ehe Emre Özkaya nach der Pause auf 4:1 erhöhte (52.). Kempen kämpfte sich zurück: Fabian Wagner (72.) und Pascal Ulbricht (87.) verkürzten. Doch Lerche setzte kurz darauf mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt (89.). Mit nun 33 Punkten verbessert sich Marathon auf Rang sechs, während Kempen im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.

Der TuRa Brüggen bleibt ein Verfolger des Spitzenreiters OSV Meerbusch. Beim VfL Tönisberg gewann die Mannschaft von Trainer Markus Müller mit 2:1. Nils Bonsels brachte Brüggen in der 22. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause erneut (71.). Tönisberg kam erst spät zurück ins Spiel, als Tim Couball kurz vor Schluss verkürzte (89.). Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Brüggen bleibt damit mit 49 Punkten auf Rang drei und hält den Abstand zu OSV Meerbusch bei sechs Punkten, während Tönisberg im Niemandsland verharrt.

Die Rückkehr von Trainer Stephan Houben zum 1. FC Mönchengladbach lief für seinen 1. FC Viersen erfolgreich! Viersen verlässt nach einem 3:1-Erfolg zumindest bis Sonntag den Tabellenkeller, den Unterschied markierte der 22-jährige Offensivmann Marvin Stefan Struckmann. Er schoss die ersten beiden Treffer der Grenzländer und war entsprechend hauptverantwortlich für den Auswärtssieg. Die Westender haben dagegen vier Punkte weniger und liegen auf Rang 17 - nur der zurückgezogene SV Lürrip liegt hinter dem 1. FC MG.