Bezirksliga 3 live: viel los am Sonntag, so laufen die Spiele

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Am Tag der Deutschen Einheit wäre es mit etwas Verspätung bei Fortuna Dilkrath möglich, die Heimspiele der Fortuna, des TuS Wickrath und OSV Meerbusch hintereinander zu sehen, denn es geht schon um 15 Uhr los. So läuft Spieltag 8!
OSV Meerbusch – Thomasstadt Kempen 6:0
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges (64. Connor Marvin Wienands), Jonas Kunft (71. Fabian Makijewski), Marcel Schmelzer, Jerome Vekens (60. Andrea Spada), Philip Schmelzer (64. Timo Fabian Kaufmann), Marc Rommel, Lars Stieger, Ben Israil (55. Erijon Syla) - Trainer: Dominik Voigt
Thomasstadt Kempen: Marc Boemanns, Patrick Beenen (76. Leon Justin Maas), Tom Kunze (70. Lukas Inderhees), Jan Keens, Ayyoub Hachlouf, Luca Küppers (70. Lucas Matteo Klaaßen), Pascal Ulbricht, Marius Elfering, Pascal Gubala (76. Andre Müllers), Denis Gaas, Alya Keita (73. Paul Schäfer) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Lars Stieger (23.), 2:0 Marc Rommel (42.), 3:0 Lars Stieger (48.), 4:0 Erijon Syla (66.), 5:0 Marc Rommel (84.), 6:0 Timo Fabian Kaufmann (89.)
TuS Wickrath – SSV Grefrath 1910/24 0:3
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus (76. Jermaine Isaiah Zerai), Jan Meuser, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (72. Blessing Agyapong), Nils Höffges (71. Emanuel Dacosta Boloko), Petar Popovic (79. Raheem Fatnani), Ruben Bruß (71. Jason Rütten), Quinton Washington, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Christopher Claeren (73. Vensan Klicic), Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Timo Claßen (84. Niklas Schmitz), David Pries, Fynn Glutting, Jonas Landwehrs (73. Mika Jütten), Luis Neber (87. Jan Lauterbach), Lukas Hanssen, Sven Keller (83. Lorik Rashkaj) - Trainer: Alexander Thamm - Trainer: Felix Schade
Schiedsrichter: Christian Hossein Seyed Ebrahimi - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Lukas Hanssen (28.), 0:2 Fynn Glutting (57.), 0:3 Christopher Claeren (66.)
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach