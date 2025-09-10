 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Das ist Dario Cancian.
Das ist Dario Cancian. – Foto: Sascha Hohnen

Bezirksliga 3 live: Trainerwechsel vor dem Freitagsspiel

Bezirksliga Niederrhein 3: Der SV Lürrip spielt als Aufsteiger bislang eine enttäuschende Saison. Vor dem Duell gegen TuRa Brüggen ist Aufstiegstrainer Dario Cancian nicht mehr im Amt.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Schlusslicht SV Lürrip benötigt einen neuen Trainer. Aufstiegstrainer Dario Cancian ist nach vier Niederlagen zum Start nicht mehr im Amt. Der bisherige Co-Trainer Timo Mungan steht am Mittwoch im Pokalspiel beim SV Schelsen an der Seitenlinie. Schon am Freitag steht das Heimspiel gegen Top-Team TuRa Brüggen an - mehr in Kürze auf FuPa.

In der Liga steigen am Sonntag außerdem zwei interessante Vergleiche: Thomasstadt Kempen erwartet den 1. FC Viersen, der VfR Krefeld-Fischeln den CSV Marathon Krefeld.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
20:00live
Spieltext SV Lürrip - Brüggen

Sa., 13.09.2025, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
18:00
Spieltext FC Mgladbach - TuS Wickrath

Sa., 13.09.2025, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
19:00live
Spieltext Odenkirchen - TSV Bockum

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15
Spieltext Thomasstadt - FC Viersen

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30live
Spieltext Nettetal II - SF Neuwerk

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:15
Spieltext SSV Grefrath - DJK Dilkrath

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live
Spieltext Tönisberg - SC St. Tönis II

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30
Spieltext VfR Fischeln - CSV Marathon

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:15
Spieltext Türkiyemspor - OSV Meerbu.

____

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 010.9.2025, 20:55 Uhr
André NückelAutor