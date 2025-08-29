 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der VfL kann die Tabellenführung übernehmen.
Der VfL kann die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Jens Terhardt

Bezirksliga 3 live: Topspiel zwischen Tönisberg und Neuwerk am Freitag

Bezirksliga Niederrhein 3: Am Freitag empfängt der VfL Tönisberg die Sportfreunde Neuwerk. Am Sonntag will der 1. FC Viersen das Ruder gegen TuRa Brüggen herumreißen.

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Unter Flutlicht steigt am Freitag das Topspiel zwischen dem VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk, am Sonntag hoffen der VfR Fischeln, der 1. FC Viersen und der SV Lürrip auf die ersten Punkte.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Heute, 20:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
20:00
Spieltext Tönisberg - SF Neuwerk

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:15live
Spieltext Thomasstadt - TuS Wickrath

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30
Spieltext Nettetal II - OSV Meerbu.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:15live
Spieltext SSV Grefrath - TSV Bockum

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:00live
Spieltext SV Lürrip - DJK Dilkrath

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live
Spieltext FC Mgladbach - SC St. Tönis II

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:30live
Spieltext FC Viersen - Brüggen

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:15
Spieltext Türkiyemspor - VfR Fischeln

Morgen, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
19:00live
Spieltext Odenkirchen - CSV Marathon

____

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

