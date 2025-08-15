Bezirksliga 3 live: Startschuss in Wickrath, Augen auf OSV Meerbusch

Bezirksliga Niederrhein 3: Beim TuS Wickrath wird am Samstag die Spielzeit eröffnet. Besonders im Fokus steht der OSV Meerbusch. Als Vizemeister hatte Ostenrath zuletzt das Nachsehen in der Landesliga-Relegation und startet jetzt den nächsten Angriff. Wie schlagen sich TuRa Brüggen und die verstärkten Wickrather?
"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg
So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 24.08.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Union Nettetal II
So., 24.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Viersen
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SpVg Odenkirchen
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TuS Wickrath
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen