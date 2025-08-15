 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Greift der OSV Meerbusch wieder an?
Greift der OSV Meerbusch wieder an? – Foto: Robin Bogaletzki

Bezirksliga 3 live: Startschuss in Wickrath, Augen auf OSV Meerbusch

Bezirksliga Niederrhein 3: Beim TuS Wickrath wird am Samstag die Spielzeit eröffnet. Besonders im Fokus steht der OSV Meerbusch.

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Bezirksliga Niederrhein 3: Beim TuS Wickrath wird am Samstag die Spielzeit eröffnet. Besonders im Fokus steht der OSV Meerbusch. Als Vizemeister hatte Ostenrath zuletzt das Nachsehen in der Landesliga-Relegation und startet jetzt den nächsten Angriff. Wie schlagen sich TuRa Brüggen und die verstärkten Wickrather?

Morgen, 16:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
16:30

Morgen, 17:00 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
17:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30

Morgen, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
19:00live

____

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg
So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 24.08.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Union Nettetal II
So., 24.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Viersen
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SpVg Odenkirchen
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TuS Wickrath

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

