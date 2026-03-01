Bezirksliga 3 live: Spektakel am Samstag, der Sonntag live

Spieltag 21 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Viersen kann im Abstiegskampf am Freitag vorlegen, TuS Wickrath heißt der Gegner. Am Samstag könnte das Landesliga-Rennen spannender werden, falls die SpVg Odenkirchen den OSV Meerbusch bezwingen sollte.
1. FC Viersen – TuS Wickrath 0:3
1. FC Viersen: Nick Jung, Shuremy Felomina, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Jordy Mayunga, Tiago Simoes Correia, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Kevin Weggen, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman, Peter Okafor - Trainer: Stephan Houben
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (86. Jason Rütten), Nils Höffges, Jonas Bihn, Quinton Washington, Silvio Cancian (64. Emanuel Dacosta Boloko), Blessing Agyapong (58. Noah Papenfuss), Niek Gabriel Mäder (85. Arian Tolaj) - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld)
Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (15.), 0:2 Niklas Clemens (43.), 0:3 Niklas Clemens (46.)
Gelb-Rot: Maikel Mitchel Koeman (45./1. FC Viersen/wiederholtes Foulspiel)
Lange sah alles nach einem Heimsieg aus, doch Brüggen kam spät zurück. Nils Bonsels verkürzte (82.), Simon Hübner glich aus (87.), und erneut Cox traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+2). Die hektische Schlussphase endete mit drei Platzverweisen: Abdulrahman Hanifa und Taylan Özdemir sahen für Mönchengladbach Rot, ebenso Dennis Coenen auf Brüggener Seite. Brüggen klettert über Nacht auf Rang zwei, während der 1. FC MG im Keller Big Points verpasste.
1. FC Mönchengladbach – TuRa Brüggen 3:4
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Philip Welzer, Taylan Özdemir, Kubilay Erol (62. Deniz Can Salk), Marko Ilic (70. Aron Nasufi), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Berkan Türkyilmaz (88. Abdulrahman Hanifa), Dmytro Motiakyn (80. Brandon Mafimbu Mazanga) - Trainer: Dennis Krause
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (58. Christos Tsopanides), Volkan Akyil (58. Robin Hürckmans), Philipp Cox, Simon Hübner, Jan Grylak (65. Dennis Coenen), Nedim Akkus, Justin Samuel Pahl, Nils Bonsels, Mehmet Akkus (70. Markus Müller), Luca Drießen (46. Erdem Yildiray Eroglu) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Tore: 0:1 Philipp Cox (5.), 1:1 Philip Welzer (25.), 2:1 Philip Welzer (42.), 3:1 Marko Ilic (45.+2), 3:2 Nils Bonsels (82.), 3:3 Simon Hübner (87.), 3:4 Philipp Cox (90.+2)
Rot: Abdulrahman Hanifa (95./1. FC Mönchengladbach/)
Rot: Taylan Özdemir (95./1. FC Mönchengladbach/)
Rot: Dennis Coenen (95./TuRa Brüggen/)
Im Topspiel der Bezirksliga 3 setzte sich der OSV Meerbusch bei der SpVg Odenkirchen mit 2:0 durch und nahm vor 215 Zuschauern drei wichtige Punkte mit. Die Gäste gingen in der 17. Minute in Führung, als Timo Fabian Kaufmann traf. Odenkirchen blieb bemüht, fand jedoch keinen Weg zum Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meerbusch: Der eingewechselte Ex-Profi Ioannis Alexiou verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Der Tabellenführer verpasste in der Folge sogar einen höhen Siegen und verdiente sich deshalb den Erfolg im Topspiel, der für Odenkirchen bedeutet: Die Meisterschaft ist angesichts des neuen Rückstands von zehn Punkten nicht mehr möglich. Sollten die Sportfreunde Neuwerk ihre Zwei-Spiele-Rückstand auf den OSV erfolgreich aufschließen, wird auch die Relegation zur Landesliga unrealistisch.
SpVg Odenkirchen – OSV Meerbusch 0:2
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (81. Jonas Nabil Langen), Ayman Kaibouss (74. Konstantine Jamarishvili), Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Metin Türkay (63. Anton Höpfner), Evgenij Pogorelov (74. Justin Butterweck), Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luca Finn Pohlmann (46. Ioannis Alexiou), Kennet Kaminski, Luis Mick Heich, Saba Khargelia (79. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft (90. Angelo Recker), Timo Fabian Kaufmann, Philip Schmelzer, Lars Stieger, Ben Israil (71. Junior Rainer Dos Santos Steuer) - Trainer: Dominik Voigt
Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Timo Fabian Kaufmann (17.), 0:2 Ioannis Alexiou (55. Foulelfmeter)
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch