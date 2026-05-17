Bezirksliga 3 live: Sonntagsspiele im Ticker - 1. FC MG mit Gala Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: TSV Krefeld-Bockum gewinnt deutlich beim TuS Wickrath und verschafft sich Luft im Tabellenmittelfeld, Guy Itamba Ilunga trifft doppelt. von André Nückel · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

Bockum braucht Punkte. – Foto: Diana Horster

Spieltag 32 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Beim TuS Wickrath setzte sich die Mannschaft von Karl-Heinz Himmelmann mit 4:0 durch und vergrößerte den Abstand zur unteren Tabellenzone. Mit einem solchen Ergebnis war kaum zu rechnen: Der bereits abgestiegene 1. FC Mönchengladbach hat den Tabellen­siebten CSV Marathon Krefeld deutlich mit 6:1 bezwungen. Vor allem Deniz Can Salk prägte den Abend mit drei Treffern, während Marathon nach einer turbulenten Partie völlig den Zugriff verlor.