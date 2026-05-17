Bezirksliga 3 live: Sonntagsspiele im Ticker - 1. FC MG mit Gala

Spieltag 32 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Beim TuS Wickrath setzte sich die Mannschaft von Karl-Heinz Himmelmann mit 4:0 durch und vergrößerte den Abstand zur unteren Tabellenzone.
Mit einem solchen Ergebnis war kaum zu rechnen: Der bereits abgestiegene 1. FC Mönchengladbach hat den Tabellensiebten CSV Marathon Krefeld deutlich mit 6:1 bezwungen. Vor allem Deniz Can Salk prägte den Abend mit drei Treffern, während Marathon nach einer turbulenten Partie völlig den Zugriff verlor.
Der TSV Krefeld-Bockum hat beim TuS Wickrath einen deutlichen 4:0-Erfolg eingefahren und sich damit in der unteren Tabellenhälfte weiter Luft verschafft. Sam Ghebreamlak Seghid brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung, während Wickrath zunächst ohne eigenen Treffer blieb. Nach dem Seitenwechsel entschied Krefeld-Bockum die Partie innerhalb kurzer Zeit: Guy Itamba Ilunga traf erst zum 2:0 (55.) und legte nur drei Minuten später seinen zweiten Treffer nach (58.).
Spätestens mit dem 4:0 durch Christian Tönnißen in der 68. Minute war die Begegnung entschieden. Für Krefeld-Bockum bedeutet der Auswärtssieg den Sprung auf 34 Punkte, womit der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen weiter angewachsen ist. Wickrath bleibt zwar auf Rang sechs, verpasst aber die Chance, den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe wieder enger zu gestalten.
Der bereits abgestiegene 1. FC Mönchengladbach hat in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 für eine der überraschendsten Vorstellungen der vergangenen Wochen gesorgt. Gegen den Tabellensiebten CSV Marathon Krefeld setzte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Krause klar mit 6:1 durch und zeigte dabei vor allem offensiv eine außergewöhnlich effektive Leistung.
Den Grundstein legten die Gastgeber bereits früh: Deniz Can Salk traf in der 16. Minute zum 1:0, nur wenig später erhöhte Safer Erdogan per Foulelfmeter auf 2:0. Der Tabellenletzte blieb auch danach gefährlich und baute die Führung durch Philip Welzer weiter aus (27.). Zwar verkürzte Emre Özkaya zwischenzeitlich auf 1:3 (35.), doch noch vor der Pause stellte Brandon Mafimbu Mazanga den alten Abstand wieder her (45.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mönchengladbach die deutlich aktivere Mannschaft. Während CSV zunehmend die Kontrolle verlor, schnürte Deniz Can Salk mit seinen Treffern zum 5:1 (67.) und 6:1 (78.) noch einen Dreierpack. Zusätzlich schwächten sich beide Teams selbst: Zunächst sah Elyesa Terzi auf Seiten der Gäste Gelb-Rot (51.), wenig später musste auch Dmytro Motiakyn nach seiner zweiten Verwarnung vom Platz (54.).
Für den 1. FC Mönchengladbach kommt der deutliche Erfolg im Tabellenkeller zwar zu spät, sportlich setzt die Mannschaft damit aber dennoch ein Ausrufezeichen. CSV Marathon Krefeld kassiert dagegen trotz gesichertem Mittelfeldplatz eine unerwartet deutliche Niederlage.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:15 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach