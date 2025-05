Bezirksliga 3 live: So läuft der Spieltag am Sonntag!

In der Schlussphase wurde es turbulent: Ramazan Zeybek (89./1. FC Grevenbroich-Süd/) sah die rote Karte, Emre Demirbolat (90./1. FC Grevenbroich-Süd/) flog mit der Ampelkarte vom Platz, dann setzte Erijon Syla (90.+2) den Schlusspunkt für den OSV Meerbusch mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand. Damit hat der OSV vorerst nur noch zwei Punkte Rückstand auf die DJK Gnadental, die am Sonntag daheim auf den TuS Wickrath trifft. Mit dem OSV-Sieg ist der Aufstieg von Gnadental am Sonntag vom Tisch.

OSV Meerbusch – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Quinn Kessel, Luca Finn Pohlmann (46. Jerome Vekens), Andrea Spada (66. Erijon Syla), Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou, Marvin Höffges (59. Tim Tetzlaff), Angelo Recker, Frederic Klausner, Marcel Schmelzer (46. Kennet Kaminski), Marc Rommel (79. Philip Schmelzer) - Trainer: Ingmar Putz

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ismail Günsel (46. Ahghas Newton), Mert Özmener (46. Flamur Berisha), Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi, Muhammed Arda Öztürk, Sergio Garcia Ramon (56. Ramazan Zeybek), Ermal Maqkaj, Marcel Hensel - Trainer: Botan Melik

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 185

Tore: 1:0 Jerome Vekens (50.), 2:0 Marc Rommel (67.), 2:1 Marcel Hensel (74.), 3:1 Erijon Syla (90.+2)

Rot: Ramazan Zeybek (89./1. FC Grevenbroich-Süd/)

Gelb-Rot: Emre Demirbolat (90./1. FC Grevenbroich-Süd/)

Spieltext Weissenberg - FC Mgladbach

Heute, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental TuS Wickrath TuS Wickrath 15:30 PUSH

Spieltext Gnadental - TuS Wickrath

Heute, 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG 15:00 PUSH

Spieltext TSV Bayer - Red Stars MG

Spieltext SSV Grefrath - VfL Willich

Spieltext TSV Meerbus. II - Uedesheim

Spieltext SC St. Tönis II - SF Neuwerk

Heute, 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld CSV Marathon TuRa Brüggen Brüggen 15:00 PUSH

Spieltext CSV Marathon - Brüggen

____

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:15 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SVG Neuss-Weissenberg

Sa., 24.05.25 17:30 Uhr TuS Wickrath - TSV Bayer Dormagen

Sa., 24.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II

So., 25.05.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - OSV Meerbusch



34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Gnadental

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - DJK VfL Willich

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Uedesheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen

So., 01.06.25 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Red Stars Mönchengladbach

So., 01.06.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Sportfreunde Neuwerk

So., 01.06.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen