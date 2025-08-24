Bezirksliga 3 live: So läuft der Spieltag 2

Der 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hat am Freitag den Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk hervorgebracht, weil auch der TSV Bockum gegen den VfL Tönisberg unterlag. Außerdem bezwingt der OSV Meerbusch Grefrath.
TSV Krefeld-Bockum – VfL Tönisberg 1:2
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Lukas Gwosdz (72. Robin Müller), Sam Ghebreamlak Seghid, Hun Brandon Danh Do, Jan-Erik Neikes (62. Malte Latosinszky), Christian Tönnißen, Mert Cemal Celik (60. Valon Xhaferi) - Trainer: Tino Reucher - Trainer: Marcel Blaschkowitz
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Alex Andreas Schmidt (46. Sebastian Görres), Akin Erorhan, Fabian Kempkens (73. Alexander Siepmann), Janik Dünwald, Simon Kuschel, Brian Dollen (90. Leonard Koeters), Björn Andreas Koths (80. Ronaldo Onuzi), Bertan Josua Yildiz (46. Daniel Franken) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Mats Gaerber
Tore: 0:1 Daniel Franken (46.), 0:2 Brian Dollen (68.), 1:2 Christian Tönnißen (88. Foulelfmeter)
OSV Meerbusch – SSV Grefrath 1910/24 2:0
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Luca Oliver Handke (54. Jerome Vekens), Luis Mick Heich, Angelo Recker, Tim Tetzlaff (54. Luca Finn Pohlmann), Andrea Spada (84. Connor Marvin Wienands), Jonas Kunft, Timo Fabian Kaufmann (54. Marvin Höffges), Junior Rainer Dos Santos Steuer, Ben Israil, Saba Khargelia (71. Philip Schmelzer) - Trainer: Dominik Voigt
SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Gerrit Lenssen (85. Rudl Ismail), David Pries, Luis Neber, Moritz Leutgeb, Lukas Hanssen, Sven Keller (55. Tim Weiner), Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 367
Tore: 1:0 Saba Khargelia (69.), 2:0 Luca Finn Pohlmann (73.)
Sportfreunde Neuwerk – SV Lürrip 3:2
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Sven Bjarne Witt, Leon Troschka, Malte Krüger (71. Christian Schultz), Leon Jansen, Berkan Dursun (46. Marwan El Khoulati Haroun), Emmanuel Adu (90. Marc Nickels), Dominik Klouth (59. Marius Meffert) - Trainer: Timo Rheindorf - Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann (83. Elias Bellahsen), Marc Klunk, Tiago Simoes Correia (87. Nico Hermanns), Sefa Sürmeli (32. Harith Jargavani), Aslan Yusuf Ergül, Mehmet-Kaan Ilgörmez (66. Vadim Shkolnik), Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Saher Kalaf (78. Joel Mabela Samba) - Trainer: Dario Cancian
Schiedsrichter: Daniel Jennen (Brüggen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Berkan Dursun (22.), 1:1 Michael Bohnen (23.), 2:1 Emmanuel Adu (29.), 2:2 Harith Jargavani (34.), 3:2 Emmanuel Adu (89.)
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen