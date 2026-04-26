Bezirksliga 3 live: So läuft der Sonntag - Ticker & Ergebnisse

Jubelt Bockum wieder? – Foto: Ralph Görtz

Spieltag 29 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch lässt in letzter Sekunde Punkte liegen, während TSV Krefeld-Bockum im Kellerduell gegen DJK Fortuna Dilkrath wichtige Zähler einfährt. SC St. Tönis II bleibt im oberen Drittel stabil.

_______________

Tabellenführer OSV Meerbusch musste sich mit einem Punkt begnügen und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach der Führung der Gäste durch Nick Armbrüster (34.) drehte Meerbusch die Partie durch Timo Fabian Kaufmann (53.) und Frederic Klausner (78.). Doch in der Nachspielzeit gelang Yigit Taha Siyak noch der Ausgleich (90.+5). Während Meerbusch an der Spitze bleibt, verpasst das Team einen weiteren Schritt Richtung direkter Aufstieg. SC St. Tönis 1911/20 II behauptet sich mit dem späten Punktgewinn im oberen Tabellenbereich und unterstreicht seine stabile Form, wobei dieses Comeback keine Selbstverständlichkeit war, denn am Donnerstag verstarb Markus Hagedorn - mehr dazu an dieser Stelle.

Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte sicherte sich der TSV Krefeld-Bockum drei wichtige Punkte. Patrick Pasthy brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (18.), ehe Janik Ott kurz vor der Pause erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Patrice Diane für Dilkrath (64.), doch mehr ließ Bockum nicht zu. Damit verschafft sich der TSV etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt, während DJK Fortuna Dilkrath im engen Mittelfeld den Anschluss nach oben verpasst und den Blick weiter nach unten richten muss.

Heute, 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen Thomasstadt Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk 15:30 PUSH

Spieltext Thomasstadt - SF Neuwerk

Spieltext SSV Grefrath - Tönisberg

Spieltext Odenkirchen - FC Mgladbach

Spieltext Türkiyemspor - FC Viersen

Spieltext VfR Fischeln - TuS Wickrath

Heute, 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld CSV Marathon TuRa Brüggen Brüggen 15:30 live PUSH

Spieltext CSV Marathon - Brüggen

____

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach

Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld

So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen

Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg

So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach

So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen