Bezirksliga 3 live: So läuft der Sonntag - Ticker & Ergebnisse

Spieltag 29 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch lässt in letzter Sekunde Punkte liegen, während TSV Krefeld-Bockum im Kellerduell gegen DJK Fortuna Dilkrath wichtige Zähler einfährt. SC St. Tönis II bleibt im oberen Drittel stabil.
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Fr., 24.04.2026, 19:45 Uhr
Tabellenführer OSV Meerbusch musste sich mit einem Punkt begnügen und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach der Führung der Gäste durch Nick Armbrüster (34.) drehte Meerbusch die Partie durch Timo Fabian Kaufmann (53.) und Frederic Klausner (78.). Doch in der Nachspielzeit gelang Yigit Taha Siyak noch der Ausgleich (90.+5). Während Meerbusch an der Spitze bleibt, verpasst das Team einen weiteren Schritt Richtung direkter Aufstieg. SC St. Tönis 1911/20 II behauptet sich mit dem späten Punktgewinn im oberen Tabellenbereich und unterstreicht seine stabile Form, wobei dieses Comeback keine Selbstverständlichkeit war, denn am Donnerstag verstarb Markus Hagedorn - mehr dazu an dieser Stelle.
Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte sicherte sich der TSV Krefeld-Bockum drei wichtige Punkte. Patrick Pasthy brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (18.), ehe Janik Ott kurz vor der Pause erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Patrice Diane für Dilkrath (64.), doch mehr ließ Bockum nicht zu. Damit verschafft sich der TSV etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt, während DJK Fortuna Dilkrath im engen Mittelfeld den Anschluss nach oben verpasst und den Blick weiter nach unten richten muss.
Spieltext Thomasstadt - SF Neuwerk
Spieltext SSV Grefrath - Tönisberg
Spieltext Odenkirchen - FC Mgladbach
Spieltext Türkiyemspor - FC Viersen
Spieltext VfR Fischeln - TuS Wickrath
Spieltext CSV Marathon - Brüggen
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Das sind die nächsten Spieltage
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen