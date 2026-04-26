 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Bezirksliga 3 live: So läuft der Sonntag - Ticker & Ergebnisse

Bezirksliga 3: OSV Meerbusch verspielt Sieg gegen SC St. Tönis 1911/20 II spät, TSV Krefeld-Bockum holt wichtige Punkte gegen DJK Fortuna Dilkrath und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.

von André Nückel · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser
Jubelt Bockum wieder?
Jubelt Bockum wieder? – Foto: Ralph Görtz

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 29 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch lässt in letzter Sekunde Punkte liegen, während TSV Krefeld-Bockum im Kellerduell gegen DJK Fortuna Dilkrath wichtige Zähler einfährt. SC St. Tönis II bleibt im oberen Drittel stabil.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

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Fr., 24.04.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
2
2

Tabellenführer OSV Meerbusch musste sich mit einem Punkt begnügen und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach der Führung der Gäste durch Nick Armbrüster (34.) drehte Meerbusch die Partie durch Timo Fabian Kaufmann (53.) und Frederic Klausner (78.). Doch in der Nachspielzeit gelang Yigit Taha Siyak noch der Ausgleich (90.+5). Während Meerbusch an der Spitze bleibt, verpasst das Team einen weiteren Schritt Richtung direkter Aufstieg. SC St. Tönis 1911/20 II behauptet sich mit dem späten Punktgewinn im oberen Tabellenbereich und unterstreicht seine stabile Form, wobei dieses Comeback keine Selbstverständlichkeit war, denn am Donnerstag verstarb Markus Hagedorn - mehr dazu an dieser Stelle.

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
1
Abpfiff
+Video
Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte sicherte sich der TSV Krefeld-Bockum drei wichtige Punkte. Patrick Pasthy brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (18.), ehe Janik Ott kurz vor der Pause erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Patrice Diane für Dilkrath (64.), doch mehr ließ Bockum nicht zu. Damit verschafft sich der TSV etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt, während DJK Fortuna Dilkrath im engen Mittelfeld den Anschluss nach oben verpasst und den Blick weiter nach unten richten muss.

Heute, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30
Spieltext Thomasstadt - SF Neuwerk

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:15live
Spieltext SSV Grefrath - Tönisberg

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
1
Spieltext Odenkirchen - FC Mgladbach

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15live
Spieltext Türkiyemspor - FC Viersen

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30
Spieltext VfR Fischeln - TuS Wickrath

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:30live
Spieltext CSV Marathon - Brüggen

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen

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