Bezirksliga 3 live: So läuft der Sonntag!

Spieltag 22 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Mönchengladbach braucht am Freitagabend etwas Zählbares beim TuS Wickrath. Am Sonntag empfängt der 1. FC Viersen Thomasstadt Kempen. Die Top-Teams haben allesamt den tabellarischen Vorteil - Niederlagen wären überraschend.
Der TuS Wickrath hat einen frühen Zwei-Tore-Rückstand gedreht und den 1. FC Mönchengladbach am Ende deutlich mit 5:2 besiegt. Für die Gäste begann die Partie ideal: Deniz Can Salk traf bereits in der 4. Minute zur Führung und legte wenig später nach (16.). Wickrath fand jedoch schnell zurück ins Spiel. Niklas Clemens verkürzte nach 20 Minuten, ehe Petar Popovic kurz vor der Pause den Ausgleich erzielte (42.). Nach dem Seitenwechsel setzte Wickrath die Wende fort. Popovic traf erneut zur Führung (67.), Noah Papenfuss erhöhte (74.), ehe Popovic per Foulelfmeter seinen dritten Treffer des Tages zum 5:2-Endstand erzielte (77.). Für den Offensivspieler war es zudem ein besonderes Spiel, denn Popovic lief früher selbst für den 1. FC Mönchengladbach auf.
Für die Gäste ist die Niederlage im Tabellenkeller besonders bitter. Die Zähler hätten der Mannschaft von Trainer Dennis Krause im Abstiegskampf gutgetan, stattdessen blieb der FC nach starkem Beginn ohne Zählbares. Wickrath dagegen dreht die Partie eindrucksvoll, sichert sich drei Punkte und Rang fünf.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen