Allgemeines
Wickrath empfängt Odenkirchen.
Wickrath empfängt Odenkirchen. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Bezirksliga 3 live: So läuft der Sonntag!

Bezirksliga Niederrhein 3: Die punktgleichen Top-Teams OSV Meerbusch und SpVg Odenkirchen müssen auswärts bei Sportfreunde Neuwerk bzw. TuS Wickrath ran. Gleich drei Partien finden am Samstag statt.

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Die punktgleichen Top-Teams OSV Meerbusch und SpVg Odenkirchen müssen auswärts bei Sportfreunde Neuwerk bzw. TuS Wickrath ran. Gleich drei Partien finden am Samstag statt. So läuft Spieltag 10:

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Gestern, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis II
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Fischeln
3
4
+Video
Spieltext SC St. Tönis II - VfR Fischeln

Gestern, 16:00 Uhr
SV Lürrip
SV Lürrip
VfL Tönisberg
Tönisberg
0
7
Abpfiff
Spieltext SV Lürrip - Tönisberg

Gestern, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
SF Neuwerk
OSV Meerbusch
OSV Meerbu.
3
1
Abpfiff
+Video
Spieltext SF Neuwerk - OSV Meerbu.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Bockum
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt
15:30live
Spieltext TSV Bockum - Thomasstadt

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Dilkrath
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon
15:30
Spieltext DJK Dilkrath - CSV Marathon

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
FC Mgladbach
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath
15:30live
Spieltext FC Mgladbach - SSV Grefrath

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
FC Viersen
SC Union Nettetal
Nettetal II
15:30live
Spieltext FC Viersen - Nettetal II

Heute, 15:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS Wickrath
SpVg Odenkirchen
Odenkirchen
15:30live
Spieltext TuS Wickrath - Odenkirchen

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
Brüggen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor
15:30
Spieltext Brüggen - Türkiyemspor

____

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Viersen
So., 26.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 26.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Lürrip
So., 26.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuS Wickrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24

André NückelAutor