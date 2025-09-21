Bezirksliga 3 live: So läuft der Sonntag!

Bezirksliga Niederrhein 3 live: Der 1. FC Viersen empfängt am Samstag den 1. FC Mönchengladbach, außerdem haben Fortuna Dilkrath und TuS Wickrath Heimspiele. Topspiel am Sonntag zwischen Sportfreunde Neuwerk und SpVg Odenkirchen. So läuft Spieltag 6:
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II