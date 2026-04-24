Bezirksliga 3 live: So läuft der Freitagabend

Spieltag 29 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der TSV Krefeld-Bockum braucht im Abstiegskampf einen Heimsieg gegen Fortuna Dilkrath. Zudem gastiert die zuletzt immer wieder auftrumpfende Reserve des SC St. Tönis beim OSV Meerbusch, der erst am Dienstag im Pokal gespielt hat und vielleicht Frische-Nachteile hat.
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen