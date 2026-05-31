Bezirksliga 3 live: SF Neuwerk & 1. FC Viersen müssen siegen

Bezirksliga 3: Im Auf- und Abstiegsrennen müssen die Sportfreunde Neuwerk und der 1. FC Viersen am Sonntag siegen, ansonsten jubeln der OSV Meerbusch und der SC Union Nettetal.

Neuwerk braucht Sieg.
Neuwerk braucht Sieg. – Foto: Markus Verwimp

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 33 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Im Auf- und Abstiegsrennen müssen die Sportfreunde Neuwerk und der 1. FC Viersen am Sonntag siegen, ansonsten jubeln der OSV Meerbusch und der SC Union Nettetal: Der OSV kann als Meister aufsteigen, Nettetal II den Klassenerhalt schaffen.

Heute, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis II
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt
15:00live
Spieltext SC St. Tönis II - Thomasstadt

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath
15:15
Spieltext Türkiyemspor - SSV Grefrath

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Fischeln
VfL Tönisberg
Tönisberg
15:30
Spieltext VfR Fischeln - Tönisberg

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Bockum
1. FC Viersen
FC Viersen
15:30live
Spieltext TSV Bockum - FC Viersen

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
SF Neuwerk
TuS Wickrath
TuS Wickrath
15:00live
Spieltext SF Neuwerk - TuS Wickrath

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Dilkrath
TuRa Brüggen
Brüggen
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - Brüggen

Meerbusch und Odenkirchen siegen klar

Fr., 29.05.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV Meerbu.
1. FC Mönchengladbach
FC Mgladbach
5
0
Abpfiff
OSV Meerbusch und SpVg Odenkirchen gewinnen am Freitag klar - mehr hier!

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
Odenkirchen
SC Union Nettetal
Nettetal II
4
0
OSV Meerbusch und SpVg Odenkirchen gewinnen am Freitag klar - mehr hier

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach

