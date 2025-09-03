 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
TuRa Brüggen mit Heimspiel.
TuRa Brüggen mit Heimspiel. – Foto: Markus Verwimp

Bezirksliga 3 live: Odenkirchen muss nach Meerbusch, Brüggen gegen FC

Bezirksliga Niederrhein 3: Die SpVg Odenkirchen will ihre Tabellenführung gegen den OSV Meerbusch verteidigen. TuRa Brüggen empfängt am Freitag außerdem noch den 1. FC Mönchengladbach.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Die SpVg Odenkirchen will ihre Tabellenführung gegen den OSV Meerbusch verteidigen. TuRa Brüggen empfängt am Freitag außerdem noch den 1. FC Mönchengladbach.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Fr., 05.09.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
19:45live
Spieltext OSV Meerbu. - Odenkirchen

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
20:00live
Spieltext Brüggen - FC Mgladbach

Sa., 06.09.2025, 18:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
18:30
Spieltext TuS Wickrath - FC Viersen

Sa., 06.09.2025, 17:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
17:00
Spieltext DJK Dilkrath - Tönisberg

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:00
Spieltext SF Neuwerk - SSV Grefrath

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:30
Spieltext TSV Bockum - Nettetal II

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:00
Spieltext CSV Marathon - Türkiyemspor

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30
Spieltext VfR Fischeln - Thomasstadt

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:00live
Spieltext SC St. Tönis II - SV Lürrip

____

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 03.9.2025, 17:00 Uhr
André NückelAutor