Bezirksliga 3 live: Odenkirchen muss nach Meerbusch, Brüggen gegen FC

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Die SpVg Odenkirchen will ihre Tabellenführung gegen den OSV Meerbusch verteidigen. TuRa Brüggen empfängt am Freitag außerdem noch den 1. FC Mönchengladbach.
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg