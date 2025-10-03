 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Augen auf den OSV Meerbusch.
Augen auf den OSV Meerbusch. – Foto: Michael Zöllner

Bezirksliga 3 live: Meerbusch feiert Kantersieg, Grefrath überrascht

Bezirksliga Niederrhein 3: Am Tag der Deutschen Einheit feiern der OSV Meerbusch und SSV Grefrath, der überrascht, Siege.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Am Tag der Deutschen Einheit wäre es mit etwas Verspätung bei Fortuna Dilkrath möglich, die Heimspiele der Fortuna, des TuS Wickrath und OSV Meerbusch hintereinander zu sehen, denn es geht schon um 15 Uhr los. So läuft Spieltag 8!

Heute, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
6
0
Abpfiff
Aufsteiger Thomasstadt Kempen ging beim OSV Meerbusch unter. Das lag unter anderem daran, dass Lars Stieger, der gemeinsam mit Marc Rommel traf, früh im zweiten Durchgang das 3:0 erzielte und damit den Gästen die Zähne zog (48.). Der 6:0-Kantersieg lässt den OSV mit TuRa Brüggen gleichziehen, doch der Primus spielt erst am Sonntag.

OSV Meerbusch – Thomasstadt Kempen 6:0
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges (64. Connor Marvin Wienands), Jonas Kunft (71. Fabian Makijewski), Marcel Schmelzer, Jerome Vekens (60. Andrea Spada), Philip Schmelzer (64. Timo Fabian Kaufmann), Marc Rommel, Lars Stieger, Ben Israil (55. Erijon Syla) - Trainer: Dominik Voigt
Thomasstadt Kempen: Marc Boemanns, Patrick Beenen (76. Leon Justin Maas), Tom Kunze (70. Lukas Inderhees), Jan Keens, Ayyoub Hachlouf, Luca Küppers (70. Lucas Matteo Klaaßen), Pascal Ulbricht, Marius Elfering, Pascal Gubala (76. Andre Müllers), Denis Gaas, Alya Keita (73. Paul Schäfer) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Lars Stieger (23.), 2:0 Marc Rommel (42.), 3:0 Lars Stieger (48.), 4:0 Erijon Syla (66.), 5:0 Marc Rommel (84.), 6:0 Timo Fabian Kaufmann (89.)

Heute, 18:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
0
3
Abpfiff
Diese Woche wird der TuS Wickrath schnell abhaken wollen, denn die Gladbacher hätten ebenfalls mit Brüggen gleichziehen können, verloren nach der Pokalpleite gegen Schlusslicht Lürrip nun auch gegen den SSV Grefrath. Lukas Hanssen (28.), Fynn Glutting (57.) und Christopher Claeren (66.) markierten das klare 3:0 der Gäste, die nun selbst im Nacken von Wickrath sitzen. Mit 13 Punkten liegen aktuell nur die Sportfreunde Neuwerk zwischen beiden Vereinen.

TuS Wickrath – SSV Grefrath 1910/24 0:3
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus (76. Jermaine Isaiah Zerai), Jan Meuser, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (72. Blessing Agyapong), Nils Höffges (71. Emanuel Dacosta Boloko), Petar Popovic (79. Raheem Fatnani), Ruben Bruß (71. Jason Rütten), Quinton Washington, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Christopher Claeren (73. Vensan Klicic), Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Timo Claßen (84. Niklas Schmitz), David Pries, Fynn Glutting, Jonas Landwehrs (73. Mika Jütten), Luis Neber (87. Jan Lauterbach), Lukas Hanssen, Sven Keller (83. Lorik Rashkaj) - Trainer: Alexander Thamm - Trainer: Felix Schade
Schiedsrichter: Christian Hossein Seyed Ebrahimi - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Lukas Hanssen (28.), 0:2 Fynn Glutting (57.), 0:3 Christopher Claeren (66.)


Heute, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
20:00
So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:00
So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30live
So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30
So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30
So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:30live
Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach

André NückelAutor