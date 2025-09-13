Kann Lürrip etwas holen? – Foto: Diana Horster

Bezirksliga 3 live: Lürrip geht gegen Brüggen unter Bezirksliga Niederrhein 3: Schlusslicht SV Lürrip steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen TuRa Brüggen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Viersen VfR Fischeln DJK Dilkrath FC Mgladbach + 14 weitere

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Schlusslicht SV Lürrip hat nicht nur Trainer Dario Cancian, sondern auch das ungleiche Duell mit TuRa Brüggen verloren.

nd auf dem Rasen setzte es die nächste herbe Pleite. Gegen starke Gäste von TuRa Brüggen kassierte der Aufsteiger eine 0:7-Packung und bleibt weiter punktlos. Bereits im ersten Durchgang stellten Nils Bonsels (26.), Erik Pöhler (31.) und Justin Samuel Pahl (41.) die Weichen klar. Nach der Pause legte Brüggen nach: Erneut Bonsels (50., 73., 89.) sowie Florian Storms (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit dem Kantersieg übernimmt Brüggen die Tabellenführung, während in Lürrip die Suche nach einem neuen Trainer und den ersten Punkten drängender denn je wird. Dilkrath und Odenkirchen können Brüggen überholen.