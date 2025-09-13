Bezirksliga 3 live: Lürrip geht gegen Brüggen unter

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Schlusslicht SV Lürrip hat nicht nur Trainer Dario Cancian, sondern auch das ungleiche Duell mit TuRa Brüggen verloren.
nd auf dem Rasen setzte es die nächste herbe Pleite. Gegen starke Gäste von TuRa Brüggen kassierte der Aufsteiger eine 0:7-Packung und bleibt weiter punktlos. Bereits im ersten Durchgang stellten Nils Bonsels (26.), Erik Pöhler (31.) und Justin Samuel Pahl (41.) die Weichen klar. Nach der Pause legte Brüggen nach: Erneut Bonsels (50., 73., 89.) sowie Florian Storms (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit dem Kantersieg übernimmt Brüggen die Tabellenführung, während in Lürrip die Suche nach einem neuen Trainer und den ersten Punkten drängender denn je wird. Dilkrath und Odenkirchen können Brüggen überholen.
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum