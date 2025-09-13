 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Kann Lürrip etwas holen?
Kann Lürrip etwas holen? – Foto: Diana Horster

Bezirksliga 3 live: Lürrip geht gegen Brüggen unter

Bezirksliga Niederrhein 3: Schlusslicht SV Lürrip steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen TuRa Brüggen.

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Schlusslicht SV Lürrip hat nicht nur Trainer Dario Cancian, sondern auch das ungleiche Duell mit TuRa Brüggen verloren.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
7
Abpfiff

nd auf dem Rasen setzte es die nächste herbe Pleite. Gegen starke Gäste von TuRa Brüggen kassierte der Aufsteiger eine 0:7-Packung und bleibt weiter punktlos. Bereits im ersten Durchgang stellten Nils Bonsels (26.), Erik Pöhler (31.) und Justin Samuel Pahl (41.) die Weichen klar. Nach der Pause legte Brüggen nach: Erneut Bonsels (50., 73., 89.) sowie Florian Storms (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit dem Kantersieg übernimmt Brüggen die Tabellenführung, während in Lürrip die Suche nach einem neuen Trainer und den ersten Punkten drängender denn je wird. Dilkrath und Odenkirchen können Brüggen überholen.

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
18:00live
Spieltext FC Mgladbach - TuS Wickrath

Heute, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
19:00live
Spieltext Odenkirchen - TSV Bockum

Morgen, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15
Spieltext Thomasstadt - FC Viersen

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30live
Spieltext Nettetal II - SF Neuwerk

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:15
Spieltext SSV Grefrath - DJK Dilkrath

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live
Spieltext Tönisberg - SC St. Tönis II

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30
Spieltext VfR Fischeln - CSV Marathon

Morgen, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:15
Spieltext Türkiyemspor - OSV Meerbu.

____

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum

