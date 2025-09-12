Bezirksliga 3 live: Lürrip gegen Brüggen am Freitag

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Das Schlusslicht SV Lürrip eröffnet am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen TuRa Brüggen den Spieltag. Wie alle Partien laufen, erfahrt ihr hier.
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum