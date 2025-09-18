 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
Viersen und Gladbach brauchen Punkte.
Viersen und Gladbach brauchen Punkte. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Bezirksliga 3 live: Kellerduell zwischen Viersen und 1. FC MG

Bezirksliga Niederrhein 3 live: Der 1. FC Viersen empfängt am Samstag den 1. FC Mönchengladbach, außerdem haben Fortuna Dilkrath und TuS Wickrath Heimspiele. Topspiel am Sonntag zwischen Sportfreunde Neuwerk und SpVg Odenkirchen.

Bezirksliga Niederrhein 3 live: Der 1. FC Viersen empfängt am Samstag den 1. FC Mönchengladbach, außerdem haben Fortuna Dilkrath und TuS Wickrath Heimspiele. Topspiel am Sonntag zwischen Sportfreunde Neuwerk und SpVg Odenkirchen. So läuft Spieltag 6:

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
18:00
Spieltext FC Viersen - FC Mgladbach

Sa., 20.09.2025, 18:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
18:30
Spieltext TuS Wickrath - SV Lürrip

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
18:00
Spieltext DJK Dilkrath - Nettetal II

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:00
Spieltext SF Neuwerk - Odenkirchen

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30
Spieltext TSV Bockum - Türkiyemspor

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:00
Spieltext OSV Meerbu. - VfR Fischeln

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00
Spieltext CSV Marathon - Thomasstadt

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30
Spieltext Brüggen - Tönisberg

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30
Spieltext SC St. Tönis II - SSV Grefrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

André NückelAutor