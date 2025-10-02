 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Augen auf den OSV Meerbusch.
Augen auf den OSV Meerbusch. – Foto: Michael Zöllner

Bezirksliga 3 live: Drei Anstoßzeiten am Freitag - Start beim OSV

Bezirksliga Niederrhein 3: Am Tag der Deutschen Einheit wäre es mit etwas Verspätung bei Fortuna Dilkrath möglich, die Heimspiele der Fortuna, des TuS Wickrath und OSV Meerbusch hintereinander zu sehen.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Am Tag der Deutschen Einheit wäre es mit etwas Verspätung bei Fortuna Dilkrath möglich, die Heimspiele der Fortuna, des TuS Wickrath und OSV Meerbusch hintereinander zu sehen, denn es geht schon um 15 Uhr los. So läuft Spieltag 8!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Morgen, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00live
Spieltext OSV Meerbu. - Thomasstadt

Morgen, 18:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
18:00live
Spieltext TuS Wickrath - SSV Grefrath

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
20:00
Spieltext DJK Dilkrath - Türkiyemspor

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live
Spieltext SC St. Tönis II - Odenkirchen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:00
Spieltext SF Neuwerk - VfR Fischeln

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30live
Spieltext TSV Bockum - CSV Marathon

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30
Spieltext FC Mgladbach - SV Lürrip

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30
Spieltext FC Viersen - Tönisberg

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:30live
Spieltext Brüggen - Nettetal II

____

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 02.10.2025, 22:00 Uhr
André NückelAutor